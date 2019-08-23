В "Ночь кино" в Московском зоопарке покажут фильм о пандах

МОСКВА, 23 авг - Проект "Россия-Китай: главное". В Московском зоопарке 24 августа в 20:00 в рамках ежегодной акции "Ночь кино" будет показан документальный фильм, посвященный прибытию из Китая в Россию двух панд Диндин и Жуи, символов китайско-российской дружбы.
Перед началом показа, в 19:45 перед гостями выступит глава Московского зоопарка Светлана Акулова и официальный представитель "Почты России" – компании, усилиями которой панды были доставлены в столицу России.
Фильм расскажет о китайских заповедниках, где панды проживают под пристальным надзором учёных, о природе Китая, а также о весьма сложном и трудоёмком процессе перевозки Диндин и Жун в Россию.
В акции "Ночь кино" в Москве примут участие 7 парков: музей-заповедник "Царицыно", усадьба Воронцово, парки Таганский, Бабушкинский, Измайловский, "Фили" и "Северное Тушино". Кинопоказы начнутся в 20.00. В репертуаре не только фильмы о пандах, но и российские кино-хиты и новинки.
В "Ночи кино" примут участие также 11 музеев. В рамках акции помимо кинопоказов пройдут мастер-классы, перформансы, предусмотрена широкая развлекательная программа, связанная с кино.