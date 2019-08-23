В Нижнем Новгороде рабочий погиб, упав в шахту лифта строящегося дома

"Как установили следователи, строительный рабочий трудился на стройке в составе бригады подрядной организации. На момент трагедии на погибшем был страховочный пояс. С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, назначена строительно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении регионального СУСК.