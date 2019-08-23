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РИА Новости

В Нижнем Новгороде рабочий погиб, упав в шахту лифта строящегося дома

11:21 23.08.2019
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© Fotolia / stockphoto maniaШахта лифта
Шахта лифта
© Fotolia / stockphoto mania
Шахта лифта. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Рабочий насмерть разбился, упав в шахту лифта строящегося здания в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по области.
По предварительным данным, днем 20 августа с 9-го этажа строящегося многоквартирного дома на улице 50 лет Победы в Московском районе в шахту лифта упал рабочий. От полученных телесных повреждений 53-летний мужчина скончался на месте происшествия.
"Как установили следователи, строительный рабочий трудился на стройке в составе бригады подрядной организации. На момент трагедии на погибшем был страховочный пояс. С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, назначена строительно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В ходе проверки следователи СК дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственным за обеспечение безопасных условий труда при производстве строительных работ.
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Следственный комитет РФНижний НовгородПроисшествия
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