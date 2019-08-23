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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В КНР отметили важность работы Китайско-Российского комитета дружбы

11:16 23.08.2019
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© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
МОСКВА, 23 авг - Проект "Россия-Китай: главное". В Пекине в четверг состоялось пленарное заседание китайской части Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития.
Заместитель председателя и ответственный секретарь ВК НПКСК, председатель китайской части комитета Ся Баолун присутствовал и выступил на заседании с речью. Он подчеркнул, что комитет, как главный канал народных обменов между двумя странами, должен продолжать глубокое изучение и активное претворение в жизнь идеи Си Цзиньпина о построения социализма с китайской спецификой новой эпохи, а также идей Си Цзиньпина в сфере внешней политики. Необходимо всесторонне упорядочить и интегрировать ресурсы всех вовлеченных в этот процесс сторон, нарастить частоту и эффективность обменов, повысить производительность работы, что принесет пользу китайско-российским отношениям. Организация должна содействовать развитию китайско-российских отношений, укреплять дружбу между народами, углублять прагматичное сотрудничество и вносить новый вклад в развитие китайско-российских отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху.
Ся Баолун подчеркнул, что за 22 года с момента создания, комитет, опираясь на обстановку и реалии национальной дипломатии, постоянно расширяет сферу деятельности, повышает эффективность работы, сыграл важную роль в распространении идей Си Цзиньпина по внешней политике, продвижении дипломатии с китайской спецификой, укреплении дружественных связей между народами двух стран, а также сохранении тенденций развития двустороннего сотрудничества и дружбы.
Ся Баолун отметил, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Комитет должен ответственно подходить к выполнению стоящей перед ним задач координации официальных китайско-российских обменов, вести подготовительные работы к проведению соответствующих мероприятий, включая 12-е пленарное заседание Китайско-Российского Комитета. Необходимо усилить работу по направлению общественной дипломатии и формированию общественного мнения, чтобы сформировать "синхрон" двухсторонних контактов на высоком уровне и дружеских обменов между народами, придать положительный импульс развитию китайско-российских отношений.
Вид на Пекин
22 августа, 17:32Россия-Китай: Главное
В Пекине прошло пленарное заседание Китайско-Российского комитета дружбы
На заседании заместитель министра МИД КНР Лэ Юйчэн ознакомил его участников с общим положением и развитием китайско-российских отношений. Представитель секретариата китайской части комитета представил актуальную информацию о работе организации. Представители различных советов обменялись мнениями и заявлениями. На заседании также присутствовал сотрудник Национального комитета по иностранным делам ВК НПКСК Ван Минь.
Китайско-Российский комитет дружбы, мира и развития был создан в1997 году по инициативе лидеров двух стран. При комитете учреждены 16 Советов: по межрегиональному сотрудничеству, средствам массовой информации, экологии, культуре и др.
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Россия-Китай: ГлавноеСи ЦзиньпинКитайРоссияВ мире
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