СК проверяет информацию об избиении ребенка опекунами в Пермском крае

ПЕРМЬ, 23 авг - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что опекуны в Пермском крае избивали несовершеннолетнюю приемную дочь, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

В среду сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае распространили информацию о том, что к детскому омбудсмену обратилась женщина, рассказавшая, что ее родную дочь, отданную в приемную семью после лишения матери родительских прав, избивают опекуны. Из-за этого, со слов женщины, девочка сбежала от приемных родителей и не хочет к ним возвращаться.

Как пояснили в пресс-службе детского омбудсмена, последовавшая за обращением проверка с участием полиции и работников отдела опеки и попечительства краевого министерства социального развития подтвердила слова родной матери ребенка. В результате договор о попечении с семьей был прекращен, опекун был освобожден от обязанностей приемного родителя, саму девочку определили в детский дом.

"По данному факту по поручению руководителя следственного управления следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СК.