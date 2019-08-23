Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T11:11Z
https://ria.ru/20190823/1557818274.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК проверяет информацию об избиении ребенка опекунами в Пермском крае

11:11 23.08.2019
461
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ПЕРМЬ, 23 авг - РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что опекуны в Пермском крае избивали несовершеннолетнюю приемную дочь, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
В среду сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае распространили информацию о том, что к детскому омбудсмену обратилась женщина, рассказавшая, что ее родную дочь, отданную в приемную семью после лишения матери родительских прав, избивают опекуны. Из-за этого, со слов женщины, девочка сбежала от приемных родителей и не хочет к ним возвращаться.
Как пояснили в пресс-службе детского омбудсмена, последовавшая за обращением проверка с участием полиции и работников отдела опеки и попечительства краевого министерства социального развития подтвердила слова родной матери ребенка. В результате договор о попечении с семьей был прекращен, опекун был освобожден от обязанностей приемного родителя, саму девочку определили в детский дом.
"По данному факту по поручению руководителя следственного управления следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СК.
В пресс-службе ведомства отметили, что в ближайшее время следователи приступят к проверочным мероприятиям, направленным на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.
Гаражи
23 июля, 23:44РИА Новости
Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
000150
Обсудить 0
Следственный комитет РФРоссияПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Нижнем Новгороде три девочки избили учащуюся коррекционной школы
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Башкирии заподозрили в избиении и изнасиловании 81-летней женщины
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье врачи бросили роженицу умирать в операционной, пишут СМИ
Лента
новостей
Полиция
В Ленинградской области мужчина получил штраф за разгон пьяной компании
Galerina hypnorum
Число умерших от отравления грибами в Воронежской области выросло до 11
Медицинская сестра в коридоре больницы
Минздрав выяснит, почему из уральской больницы массово увольняются хирурги
Денис Терехов, Игорь Бахтин
Не товарищ майор: брянский полицейский ударом отправил подростка в кому
В Пермском крае дожди размыли железнодорожное полотно на перегоне
В Пермском крае дожди размыли железнодорожное полотно на перегоне
Шахта лифта
В Нижнем Новгороде рабочий погиб, упав в шахту лифта строящегося дома
Самолет в аэропорту Гонолулу
В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек
Автомат Калашникова
В ЛНР рассказали о задании задержанного агента СБУ
Ртуть
В центре Москвы нашли бутылку с ртутью на крыше реконструируемого здания
Катер спасателей МЧС
В Югре нашли тело второго подростка, пропавшего на рыбалке
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Лесной пожар на Ставрополье начали тушить с воздуха
08:58В ЦУП оценивают, возможно ли повторить попытку стыковки "Союза" с МКС
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
Лента новостейМолния