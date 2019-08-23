ДНР передала наблюдателям ОБСЕ информацию о ситуации в Горловке

ГОРЛОВКА, 23 авг - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) передали наблюдателям миссии ОБСЕ информацию о ситуации на линии соприкосновения в районе Горловки, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреляли из минометов окраины Горловки, повреждения получили два дома.