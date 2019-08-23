ДНР передала наблюдателям ОБСЕ информацию о ситуации в Горловке

ГОРЛОВКА, 23 авг - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) передали наблюдателям миссии ОБСЕ информацию о ситуации на линии соприкосновения в районе Горловки, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреляли из минометов окраины Горловки, повреждения получили два дома.
"Мы прибыли на место обстрела на окраины Горловки для фиксации факта нарушения со стороны вооруженных формирований Украины. Примерно в полутора километрах в жилой зоне наблюдатели миссии ОБСЕ производили зеркальный патруль. Наш сотрудник передал наблюдателям информацию о ситуации на данном участке линии", - сообщил РИА Новости представитель ДНР в СЦКК.