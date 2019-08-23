Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T10:53Z
https://ria.ru/20190823/1557817340.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153565/69/1535656923_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2cf6d1b4c78edc107c0979ddfd07806b.jpg
РИА Новости

Украина попросила Верховный суд РФ пересмотреть спор с "Татнефтью"

10:53 23.08.2019
6267
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Верховного суда РФ в Москве
Здание Верховного суда РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Здание Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Украина в лице министерства юстиции подала в Верховный суд РФ кассационную жалобу на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали и обязали привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в ВС РФ 21 августа, процессуальных решений по ней пока не принято. Заявитель жалобы просит пересмотреть определение арбитражного суда Ставропольского края и постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа.
Стенд компании Татнефть. Архивное фото
20 июня 2017, 17:30РИА Новости
"Татнефть" хочет получить особняк украинского посольства по иску к Киеву
Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.
Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего на тот момент — около 144 миллионов долларов.
Изначально "Татнефть" обратилась с заявлением о признании иностранного решения в арбитражный суд Москвы. Но, как установили суды, наличие дипломатических учреждений Украины в Москве не может служить основанием для подачи заявления в столичный арбитраж. В то же время, поскольку Украина является правообладателем нежилых зданий в городах Кисловодск и Ессентуки, которые используются санаторием имени Н.А. Семашко, суд счел целесообразным передать дело на рассмотрение арбитражного суда Ставропольского края.
Суд на Ставрополье в феврале 2019 года удовлетворил заявление "Татнефти", определив признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29 июля 2014 года международным коммерческим арбитражем ad hoc. Это определение в июне оставил в силе арбитражный суд Северо-Кавказского округа, отклонивший первую кассационную жалобу Украины.
37162051
Обсудить 1
УкртатнафтаВерховный суд РФТатнефтьРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Певица Лайма Вайкуле
В Юрмале прокомментировали предложение о о возвращении "Новой волны"
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Медицинская сестра в коридоре больницы
Минздрав выяснит, почему из уральской больницы массово увольняются хирурги
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
В Крыму объяснили, почему украинцы приезжают отдыхать на полуостров
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном во дворце Елисейского дворца в Париже. 22 августа 2019
Экс-дипломат назвал поведение Джонсона на встрече с Макроном хамством
SSJ100 в ангаре компании Interjet
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 ищет на них покупателей, пишут СМИ
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Арбитражный суд Москвы
Суд отказался арестовывать имущество 19 экс-руководителей Финпромбанка
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Денис Терехов, Игорь Бахтин
Не товарищ майор: брянский полицейский ударом отправил подростка в кому
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер заявил о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Металлоискатель и лопата
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Лесной пожар на Ставрополье начали тушить с воздуха
08:58В ЦУП оценивают, возможно ли повторить попытку стыковки "Союза" с МКС
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
Лента новостейМолния