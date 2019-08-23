Украина попросила Верховный суд РФ пересмотреть спор с "Татнефтью"

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Украина в лице министерства юстиции подала в Верховный суд РФ кассационную жалобу на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали и обязали привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в ВС РФ 21 августа, процессуальных решений по ней пока не принято. Заявитель жалобы просит пересмотреть определение арбитражного суда Ставропольского края и постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего на тот момент — около 144 миллионов долларов.

Изначально "Татнефть" обратилась с заявлением о признании иностранного решения в арбитражный суд Москвы. Но, как установили суды, наличие дипломатических учреждений Украины в Москве не может служить основанием для подачи заявления в столичный арбитраж. В то же время, поскольку Украина является правообладателем нежилых зданий в городах Кисловодск и Ессентуки, которые используются санаторием имени Н.А. Семашко, суд счел целесообразным передать дело на рассмотрение арбитражного суда Ставропольского края.