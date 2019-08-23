Вода ушла из всех подтопленных паводком после тайфуна домов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Вода ушла в Приморье из всех домов, подтопленных паводком после тайфуна "Кроса", сообщает региональный главк МЧС РФ.

Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов.

"По состоянию на 15.00 (08.00 мск), подтопленных домов нет. Остаются подтопленными 207 придомовых территорий. Переливов дорог нет. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Продолжают работать 2 пункта временного размещения в Уссурийском городском округе и в Октябрьском районе, там находятся 6 взрослых и 1 ребенок.