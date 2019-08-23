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РИА Новости

Вода ушла из всех подтопленных паводком после тайфуна домов в Приморье

10:39 23.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Вода ушла в Приморье из всех домов, подтопленных паводком после тайфуна "Кроса", сообщает региональный главк МЧС РФ.
Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов.
"По состоянию на 15.00 (08.00 мск), подтопленных домов нет. Остаются подтопленными 207 придомовых территорий. Переливов дорог нет. Все дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Продолжают работать 2 пункта временного размещения в Уссурийском городском округе и в Октябрьском районе, там находятся 6 взрослых и 1 ребенок.
Интенсивный спад воды в реках края ожидается с 25 августа.
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
21 августа, 02:11РИА Новости
Вода ушла с тысячи подтопленных паводком после тайфуна участков в Приморье
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МЧС РФПриморский крайПроисшествия
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