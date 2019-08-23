В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 451 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 427 человек (женщин – 128, детей – 218), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 024 человека (женщин – 307, детей – 522)", - говорится в сообщении.