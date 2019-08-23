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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

10:31 23.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 451 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 427 человек (женщин – 128, детей – 218), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 024 человека (женщин – 307, детей – 522)", - говорится в сообщении.
Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории в населенных пунктах Эль-Харра и Джасим провинции Дераа, а также Дума провинции Дамаск. Обнаружено и уничтожено 37 взрывоопасных предметов.
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