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РИА Новости

У безработного москвича украли из квартиры 80 тысяч долларов

10:30 23.08.2019 (обновлено: 11:13 23.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. У неработающего москвича похитили из квартиры 80 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел в доме на Восточной улице еще 6 августа. Неизвестный злоумышленник проник в квартиру, забрал деньги и скрылся. Однако москвич заметил пропажу только две недели спустя, тогда он и обратился в полицию.
Сейчас следователи проводят расследование.
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