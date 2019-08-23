У безработного москвича украли из квартиры 80 тысяч долларов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. У неработающего москвича похитили из квартиры 80 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в доме на Восточной улице еще 6 августа. Неизвестный злоумышленник проник в квартиру, забрал деньги и скрылся. Однако москвич заметил пропажу только две недели спустя, тогда он и обратился в полицию.