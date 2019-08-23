Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T10:31Z
https://ria.ru/20190823/1557816649.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155170/44/1551704428_0:202:3072:1930_1036x0_80_0_0_2e7797f3f4290a4764e1e7e461fb1cf3.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:28 23.08.2019 (обновлено: 10:31 23.08.2019)
188
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пригород Дамаска Дума . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 13, Идлиб – один, Латакия – 16. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил гуманитарные акции.
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
22 августа, 20:05Радио
Перелом в Сирии: эксперты прокомментировали взятие Хан-Шейхуна
000110
Обсудить 0
Война в СирииМинистерство обороны РФИдлиб (мухафаза)СирияРоссияАлеппо
Рекомендуем
Армия САР взяла под контроль турецкий наблюдательный пункт в провинции Хама
Источник: Сирия взяла под контроль турецкий наблюдательный пункт около Хамы
РИА
Новости
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эксперт оценил влияние взятия Хан-Шейхуна на позиции России по Сирии
Путин и Эрдоган
Эрдоган в разговоре с Путиным прокомментировал ситуацию в Идлибе
Река Иордан
Сирийский телеканал сообщил о задержании сотрудника израильскими силовиками
Лента
новостей
Новый пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч в Самаре
Самолет вернулся в аэропорт Самары из-за неисправности кондиционера
Освобожденный Хан-Шейхун
Сирийская армия освободила Хан-Шейхун и поселения на севере провинции Хама
Армия САР заняла Хан-Шейхун
Сирийская армия заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
Пентагон сообщил о сносе сирийскими курдами укреплений в зоне безопасности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху намекнул на причастность Израиля к налетам на Ирак
Освобожденный Хан-Шейхун
В Кремле поприветствовали взятие Хан-Шейхуна сирийской армией
Первые кадры из освобожденного Хан-Шейхуна
Корреспондент РИА Новости первым из журналистов побывал в Хан-Шейхуне
Сирийская армия в провинции Идлиб
Советник Асада пригрозил устранить турецкие пункты наблюдения в Идлибе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном во дворце Елисейского дворца в Париже. 22 августа 2019
Экс-дипломат назвал поведение Джонсона на встрече с Макроном хамством
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Обвиняемый в шпионаже Уилан пожаловался в суде на состояние здоровья
Дамаск
Городской фестиваль прошел в парке Дамаска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной
09:04В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
09:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:03Лесной пожар на Ставрополье начали тушить с воздуха
08:58В ЦУП оценивают, возможно ли повторить попытку стыковки "Союза" с МКС
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
Лента новостейМолния