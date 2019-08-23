В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 13, Идлиб – один, Латакия – 16. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.