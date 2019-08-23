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РИА Новости

ЛНР сообщила ОБСЕ о подготовке к ремонту моста на КПП "Станица Луганская"

10:25 23.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоврежденный мост у КПП "Станица Луганская"
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Поврежденный мост у КПП "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики направили в адрес спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика уведомления о завершении разминирования и подготовке к ремонту моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, заявил РИА Новости министр иностранных дел, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию.
"Вчера (22 августа - ред.) в рамках договоренностей, достигнутых на заседании контактной группы 21 августа 2019 года, Луганская народная республика направила в адрес координатора контактной группы господина Сайдика два уведомления в ответ на полученные от него копии аналогичных уведомлений украинской стороны", - рассказал Дейнего.
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По словам полпреда ЛНР, первое уведомление было о завершении разминирования в районе разрушенной части мост на КПП "Станица Луганская", где украинская сторона с 23 августа, по данным МИД ЛНР, должна приступить к выполнению ремонта взорванного пролёта моста. "Демонтаж передовой позиции Народной милиции ЛНР на мосту будет завершен к моменту непосредственного начала этих ремонтных работ", - уточнил Дейнего.
По его словам, второе уведомление было о том, что ЛНР также с 23 августа приступает к подготовке к ремонту всей остальной части моста. "При этом мы исходим из того, что, поскольку демонтаж должен быть одновременным и зеркальным, украинская сторона одновременно с выполнением демонтажа нашей передовой позиции будет выполнять демонтаж передовой позиции ВСУ на дороге к северу от моста", - уточнил Дейнего.
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Ситуация в ДНР и ЛНРМартин СайдикЛНРОБСЕВладислав ДейнегоДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКиевВ мире
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