ЛНР сообщила ОБСЕ о подготовке к ремонту моста на КПП "Станица Луганская"

ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики направили в адрес спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика уведомления о завершении разминирования и подготовке к ремонту моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, заявил РИА Новости министр иностранных дел, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию.

"Вчера (22 августа - ред.) в рамках договоренностей, достигнутых на заседании контактной группы 21 августа 2019 года, Луганская народная республика направила в адрес координатора контактной группы господина Сайдика два уведомления в ответ на полученные от него копии аналогичных уведомлений украинской стороны", - рассказал Дейнего.

По словам полпреда ЛНР, первое уведомление было о завершении разминирования в районе разрушенной части мост на КПП "Станица Луганская", где украинская сторона с 23 августа, по данным МИД ЛНР, должна приступить к выполнению ремонта взорванного пролёта моста. "Демонтаж передовой позиции Народной милиции ЛНР на мосту будет завершен к моменту непосредственного начала этих ремонтных работ", - уточнил Дейнего.