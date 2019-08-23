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РИА Новости

Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:51 23.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о семи нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило восемь раз", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено девять мин калибром 120 миллиметров. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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