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РИА Новости

Сбербанк подал жалобу на отмену валютных сделок с авиахолдингом "Сухой"

09:49 23.08.2019 (обновлено: 09:51 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, признавших незаконными заключенные в 2013–2014 годах сделки поставочного валютного опциона, по которым ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" должно было выплатить Сбербанку около 13,5 миллиарда рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба поступила в суд первой инстанции 21 августа, она будет передана для рассмотрения вместе с материалами дела в арбитражный суд Московского округа.
Офис Сбербанка. Архивное фото
29 августа 2017, 08:28РИА Новости
Сбербанк предлагает "Сухому" мировую по спору на 14 млрд рублей, пишут СМИ
Прокуратура Москвы в интересах РФ в лице Росимущества в сентябре 2016 года потребовала признать ничтожными пять сделок поставочного валютного опциона с барьерным условием. АХК "Сухой" и Сбербанк заключили их до финансового кризиса 2014 года, когда произошла девальвация рубля. Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов ("сумма валюты на покупку").
Условиями оспоренных договоров, в частности сделки поставочного валютного опциона с барьерным условием между банком и компанией, предполагалось списание со счетов "Сухого" в общей сложности около 13,5 миллиарда рублей до 2018 года. На момент подачи иска с расчетных счетов "Сухого" банк уже списал 844,3 миллиона рублей. Арбитражный суд Москвы в 2016 году принял обеспечительные меры по иску прокуратуры, запретив Сбербанку списывать средства по этим сделкам с расчетных счетов "Сухого".
Арбитражный суд Москвы в марте полностью удовлетворил иск прокуратуры, признав сделки недействительными. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил жалобу Сбербанка на это решение, и оно вступило в законную силу.
Судебные акты не были опубликованы, поскольку разбирательство проходило в закрытом режиме.
Аналогичный спор по сделкам с производными финансовыми инструментами Сбербанк вел ранее с компанией "Транснефть", которая понесла убыток в 66,5 миллиарда рублей, попытавшись в том же 2014 году застраховаться от обесценения доллара. Арбитраж Москвы удовлетворил иск, однако затем апелляционный суд поддержал Сбербанк, и только в январе 2018 года спор завершился - стороны заключили мировое соглашение. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что оно не предусматривает денежных выплат.
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РосимуществоСухой (холдинговая компания)ТранснефтьГерман ГрефМоскваРоссияСбербанк РоссииЭкономика
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