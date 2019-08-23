Сбербанк подал жалобу на отмену валютных сделок с авиахолдингом "Сухой"

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, признавших незаконными заключенные в 2013–2014 годах сделки поставочного валютного опциона, по которым ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" должно было выплатить Сбербанку около 13,5 миллиарда рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба поступила в суд первой инстанции 21 августа, она будет передана для рассмотрения вместе с материалами дела в арбитражный суд Московского округа.

Прокуратура Москвы в интересах РФ в лице Росимущества в сентябре 2016 года потребовала признать ничтожными пять сделок поставочного валютного опциона с барьерным условием. АХК "Сухой" и Сбербанк заключили их до финансового кризиса 2014 года, когда произошла девальвация рубля. Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов ("сумма валюты на покупку").

Условиями оспоренных договоров, в частности сделки поставочного валютного опциона с барьерным условием между банком и компанией, предполагалось списание со счетов "Сухого" в общей сложности около 13,5 миллиарда рублей до 2018 года. На момент подачи иска с расчетных счетов "Сухого" банк уже списал 844,3 миллиона рублей. Арбитражный суд Москвы в 2016 году принял обеспечительные меры по иску прокуратуры, запретив Сбербанку списывать средства по этим сделкам с расчетных счетов "Сухого".

Арбитражный суд Москвы в марте полностью удовлетворил иск прокуратуры, признав сделки недействительными. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил жалобу Сбербанка на это решение, и оно вступило в законную силу.

Судебные акты не были опубликованы, поскольку разбирательство проходило в закрытом режиме.