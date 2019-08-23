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РИА Новости

В Югре телефонные мошенники убедили пенсионерку перевести 970 тысяч рублей

09:45 23.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТелефон в дежурной части УВД
Телефон в дежурной части УВД
© РИА Новости / Владимир Песня
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Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг - РИА Новости. Пенсионерка из Сургута (ХМАО) перевела мошенникам почти 1 миллион рублей после того, как те за два дня позвонили на ее телефон не менее 40 раз, заявляя о попытках списания средств, сообщает городское УМВД.
Ведомство уточняет, что 68-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что стала жертвой мошенничества. Правоохранители выяснили, что в течение двух дней неизвестные звонили пенсионерке не менее 40 раз с различных номеров, представляясь сотрудниками банка и сообщая ей о попытках несанкционированного списания средств.
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Как пояснили в городском УМВД, женщина, зная о подобной мошеннической схеме, несколько раз обращалась на горячую линию банка, где ее заверили, что никаких списаний не происходит. Однако аферисты продолжали выходить на связь и в конце концов убедили пенсионерку, что якобы она столкнулась с преступной схемой сотрудников банка.
"Злоумышленникам удалось убедить сургутянку. Несмотря на все доводы и инструкции официальных представителей банка, она перевела все имеющиеся деньги посредством онлайн-сервиса на счет злоумышленников. Сумма ущерба составила почти 970 тысяч рублей", - сообщили в УМВД.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, добавили в ведомстве.
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