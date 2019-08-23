Чукотка в рамках ВЭФ расскажет о развитии чистой энергетики

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Власти Чукотки на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума расскажут о быте коренного населения, красотах региона и развитии чистой энергетики, сообщает фонд "Росконгресс".

"Выставочная площадка Чукотки будет состоять из трех павильонов. Первый павильон будет выполнен в форме флага региона. Здесь представят инвестиционные проекты, в том числе уникальный проект "Баимка", где производство будет полностью автоматизировано. Снаружи павильон украсят "ЛЕД-панели". Днем на них покажут "лед под микроскопом", а ночью они будут проецировать северное сияние", - говорится в сообщении.

Второй павильон "Книга моря" расскажет о культуре и быте коренного населения Чукотки, туристическом потенциале региона. Там же выступят артисты государственного чукотско-эскимосского ансамбля "Эргырон".

Третий павильон посвящен перспективам развития чистой энергетики на Чукотке с приходом в регион первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". В павильоне можно будет узнать, как выглядит атомный реактор.

Выставка "Улица Дальнего Востока" пройдет 3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс на острове Русском.