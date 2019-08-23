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РИА Новости

Чукотка в рамках ВЭФ расскажет о развитии чистой энергетики

09:35 23.08.2019 (обновлено: 09:51 23.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Восточного экономического форума
Баннер с символикой Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Баннер с символикой Восточного экономического форума. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Власти Чукотки на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума расскажут о быте коренного населения, красотах региона и развитии чистой энергетики, сообщает фонд "Росконгресс".
"Выставочная площадка Чукотки будет состоять из трех павильонов. Первый павильон будет выполнен в форме флага региона. Здесь представят инвестиционные проекты, в том числе уникальный проект "Баимка", где производство будет полностью автоматизировано. Снаружи павильон украсят "ЛЕД-панели". Днем на них покажут "лед под микроскопом", а ночью они будут проецировать северное сияние", - говорится в сообщении.
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Второй павильон "Книга моря" расскажет о культуре и быте коренного населения Чукотки, туристическом потенциале региона. Там же выступят артисты государственного чукотско-эскимосского ансамбля "Эргырон".
Третий павильон посвящен перспективам развития чистой энергетики на Чукотке с приходом в регион первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". В павильоне можно будет узнать, как выглядит атомный реактор.
Выставка "Улица Дальнего Востока" пройдет 3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс на острове Русском.
ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума. Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
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Восточный экономический форум-2019Восточный экономический форумФонд "Росконгресс"Дальний ВостокВладивостокРоссияОбщество
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