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РИА Новости
Культура

Издатели рассказали, смогут ли электронные книги заменить печатные

09:06 23.08.2019
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© Fotolia / Picture-FactoryРебенок с книгами
Ребенок с книгами
© Fotolia / Picture-Factory
Ребенок с книгами. Архивное фото
ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Печатные книги по-прежнему занимают основной процент на рынке и вряд ли в ближайшее время электронные смогут их сместить, рассказали РИА Новости международные издатели, принимающие участие в Пекинской международной книжной ярмарке.
"Бумажные книги по-прежнему очень важны. В Германии процент электронных книг по-прежнему очень низкий, это около 5%. Я думаю, что как минимум в следующие пять лет ничего резко не изменится. В Германии читатели по-прежнему предпочитают бумажные книги", - рассказала в беседе с РИА Новости представитель крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарки Клаудиа Добры-Шнайдер.
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Такое же мнение высказала и представитель французского издательского дома Seuil Jeunesse Жюли Генар.
"Что касается детских книг, то родители предпочитают печатные книги. Но в последнее время мы наблюдаем, что все больше и больше людей покупают электронные книги, но для издателей это не так привычно пока", - сказала она в беседе с РИА Новости.
Бенар пояснила, что родители предпочитают печатные книги, потому что они не хотят, чтобы дети смотрели на экраны электронных гаджетов.
"Мне кажется, что в Азии большая разница в отношении к электронным версиям книг. Азиатские издатели часто запрашивают у меня авторские права на электронную версию, в Европе никогда такого со мной не происходило", - рассказала издатель.
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Она добавила, что французские читатели по-прежнему предпочитают печатные книги, несмотря на существование электронных версий.
Представитель китайско-гонконгского издательского дома Joint Printing Co. Ху Лэй в свою очередь рассказала, что в Китае процент электронных книг растет, но и печатных тоже, пусть и более медленными темпами.
"Что касается детских книг, то они все в основном печатные, а что касается взрослых, то некоторые предпочитают читать книги в электронном виде. Согласно нашим данным, процент печатных книг растет, но и процент электронных книг растет, однако в первом случае темпы роста значительно быстрее", - рассказала РИА Новости Ху Лэй.
Кроме того, по ее словам, бестселлеры и политические книги издаются в основном в бумажном виде, потому что их больше читает более взрослое население, которое предпочитает бумажные книги.
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