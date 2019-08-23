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РИА Новости

Профессор из Пекина рассказала, какая черта объединяет русских и китайцев

08:37 23.08.2019 (обновлено: 09:41 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКитайская болельщица на спортивных соревнованиях в России
Китайская болельщица на спортивных соревнованиях в России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Русская и китайская культура во многом очень схожи, а общей чертой китайцев и русских является скромность, считает профессор факультета русского языка и русской литературы Пекинского университета, переводчик художественной литературы Чжао Гуйлянь.
Она не только преподает русский язык, но и переводит художественные произведения русской литературы на китайский язык. В числе ее работ перевод романа Льва Толстого "Война и мир".
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"Когда ты начинаешь хорошо разбираться и в русской и китайской культурах, тогда ты можешь сказать, как много общего у них. Я могу сказать, что между китайской и русской культурой гораздо больше общего, чем между русской и европейской культурой", - сказала Чжао Гуйлянь РИА Новости на полях проходящей Пекинской международной книжной ярмарки.
Общей чертой двух народов китайский профессор назвала скромность.
"Чтобы делать художественные переводы, прежде всего нужно очень хорошо понимать и разбираться именно в культуре страны. У китайцев и русских очень много общего. Для русских характерна такая общечеловечность - и для китайцев тоже. И еще: русские часто скромничают, очень скромные, и китайцы тоже", - отметила Чжао Гуйлян.
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Она добавила, что при переводе произведений на китайский язык неизбежны потери и поэтому советует своим аспирантам читать русские произведения в оригинале.
"В процессе перевода всегда появляются эти сложности и трудности, иногда не можешь найти даже совпадающие слова, особенно, когда у одного слова много значений, тогда даже просто объяснить сложно... Поэтому потери при переводе неизбежны. Я всегда говорю своим аспирантам: читайте оригинал", - пояснила Чжао Гуйлянь.
Говоря о том, какой язык сложнее, русский или китайский, специалист отметила, что сложность в изучении китайского языка представляет иероглифика, а в изучении русского - грамматика.
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