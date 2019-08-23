Профессор из Пекина рассказала, какая черта объединяет русских и китайцев

ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Русская и китайская культура во многом очень схожи, а общей чертой китайцев и русских является скромность, считает профессор факультета русского языка и русской литературы Пекинского университета, переводчик художественной литературы Чжао Гуйлянь.

Она не только преподает русский язык, но и переводит художественные произведения русской литературы на китайский язык. В числе ее работ перевод романа Льва Толстого "Война и мир".

"Когда ты начинаешь хорошо разбираться и в русской и китайской культурах, тогда ты можешь сказать, как много общего у них. Я могу сказать, что между китайской и русской культурой гораздо больше общего, чем между русской и европейской культурой", - сказала Чжао Гуйлянь РИА Новости на полях проходящей Пекинской международной книжной ярмарки.

Общей чертой двух народов китайский профессор назвала скромность.

"Чтобы делать художественные переводы, прежде всего нужно очень хорошо понимать и разбираться именно в культуре страны. У китайцев и русских очень много общего. Для русских характерна такая общечеловечность - и для китайцев тоже. И еще: русские часто скромничают, очень скромные, и китайцы тоже", - отметила Чжао Гуйлян.

Она добавила, что при переводе произведений на китайский язык неизбежны потери и поэтому советует своим аспирантам читать русские произведения в оригинале.

"В процессе перевода всегда появляются эти сложности и трудности, иногда не можешь найти даже совпадающие слова, особенно, когда у одного слова много значений, тогда даже просто объяснить сложно... Поэтому потери при переводе неизбежны. Я всегда говорю своим аспирантам: читайте оригинал", - пояснила Чжао Гуйлянь.