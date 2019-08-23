Вашингтон отозвал предложение Анкаре о продаже Patriot, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам С-400, сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепартамента.
"Мы последовательно говорили Турции, что наше последнее предложение о продаже Patriot будет отозвано, если они примут поставку С-400. Наше предложение по Patriot истекло", - цитирует телеканал его слова.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В декабре 2018 года госдепартамент одобрил возможность продажи Анкере таких комплексов на сумму 3,5 миллиарда долларов.
В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщал, что элементы второй батареи российских С-400 доставят в страну в августе-сентябре.