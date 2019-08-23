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РИА Новости

Машины с косатками и белухами из "китовой тюрьмы" прибыли к Охотскому морю

07:31 23.08.2019
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© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам" / Перейти в фотобанкВыпуск белухи из "китовой тюрьмы" в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
© РИА Новости / Коалиция "Свободу косаткам и белухам"
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Колонна автомобилей, перевозящих шесть белух и двух последних косаток из "китовой тюрьмы" к месту выпуска в Охотском море, прибыла в Хабаровский край, где ее встретили и сопровождают экипажи дорожной инспекции региона, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД Хабаровского края.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Третью партию из трех косаток – 6 августа.
"Колонна машин прибыла в Хабаровский край и движется в Хабаровск. На границе регионов экипажи ГИБДД Приморья передали сопровождение хабаровским коллегам. До Хабаровска им предстоит проехать около 200 километров, движутся со скоростью 65-70 километров в час", - рассказал собеседник.
Он отметил, что колонна прибыла в Хабаровский край на пару часов позже намеченного времени, так как по территории Приморья, где прошли сильные ливни, она ехала максимально осторожно.
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Ранее сообщалось, что по прибытии в Хабаровск животных перегрузят на речное судно и отправят по Амуру в поселок Иннокентьевка Николаевского района, где снова перегрузят на машины и привезут на мыс Перовского. Там косаток и белух выпустят на волю. Представители транспортной компании сообщали, что паводок на Амуре на помешает доставить животных к месту назначения. Уровень Амура у Хабаровска в пятницу составляет 607 сантиметров.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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