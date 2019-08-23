Вертолет МЧС вылетел на поиски троих рыбаков, пропавших на Камчатке

Ранее сообщалось, что трое рыбаков 20 августа вышли на катере в район мыса Опасный в Авачинском заливе и планировали вернуться домой в ночь на 21 августа, но до сих пор их судьба неизвестна. В ходе поисковой операции, которая велась с моря, удалось обнаружить личные вещи и обломки катера. Всего обследовано 220 километров водной акватории и прибрежной полосы на площади 110 квадратных километров.