Вертолет МЧС вылетел на поиски троих рыбаков, пропавших на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС вылетел в район мыса Опасный на Камчатке, где ищут троих пропавших рыбаков, сообщает спасательное ведомство.
Ранее сообщалось, что трое рыбаков 20 августа вышли на катере в район мыса Опасный в Авачинском заливе и планировали вернуться домой в ночь на 21 августа, но до сих пор их судьба неизвестна. В ходе поисковой операции, которая велась с моря, удалось обнаружить личные вещи и обломки катера. Всего обследовано 220 километров водной акватории и прибрежной полосы на площади 110 квадратных километров.
"На борту вертолёта, который привлечён к поискам, находятся представители краевого главка МЧС, спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудник полиции, один из родственников пропавших", - говорится в сообщении.