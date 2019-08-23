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РИА Новости

МЧС сообщило о нарушениях на хабаровских избирательных участках

06:48 23.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМЧС России
МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Инспекторы Госпожнадзора МЧС России в Хабаровском крае проверили 688 помещений, где в единый день голосования будут находиться избирательные участки и комиссии, и выявили около 70 нарушений пожарной безопасности, сообщает региональный главк МЧС в пятницу.
В единый день голосования 8 сентября в Хабаровском крае пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы РФ, депутатов думы Хабаровского края, депутатов думы города Хабаровска, мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре.
Нашивки сотрудников МЧС России
21 августа, 14:36РИА Новости
МЧС проверило объекты в ЦФО, задействованные в единый день голосования
"Всего в регионе в выборной кампании задействовано 762 объекта. Всеми видами проверок на сегодняшний день охвачено уже 688 из них - учреждения образования, дома культуры, клубы и иные общественные и административные здания… При проверках выявлено 18 объектов, на которых выявлено порядка 70 нарушений. Половина из них уже устранена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что завершить проверки планируется до 5 сентября.
По данным ведомства, инспекторы также провели с членами комиссий более 1,2 тысячи противопожарных инструктажей, вручили 91 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме этого, организовано около 160 дополнительных тренировок по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара.
Как сообщает МЧС, в день выборов для оперативного реагирования на возможные происшествия будут нести дежурство 2,7 тысячи сотрудников МЧС и территориальной подсистемы РСЧС.
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