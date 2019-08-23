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РИА Новости

В результате ДТП с катком и иномаркой в Кузбассе погибли трое человек

06:44 23.08.2019 (обновлено: 06:49 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения иномарки с дорожным катком на трассе в Беловском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
ДТП произошло в пятницу около 06.40 по местному времени (около 02.40 мск) на 43-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк в Беловском районе. На место автоаварии незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Беловскому району.
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"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Rav 4 во время движения уснул за рулем, вследствие чего совершил съезд на обочину на участке дороги, где производятся работы по укладке асфальтового покрытия, и столкнулся со стоявшим дорожным катком. В результате полученных травм водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте, 13-летняя девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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