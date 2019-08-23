В результате ДТП с катком и иномаркой в Кузбассе погибли трое человек

КЕМЕРОВО, 23 авг – РИА Новости. Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения иномарки с дорожным катком на трассе в Беловском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло в пятницу около 06.40 по местному времени (около 02.40 мск) на 43-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк в Беловском районе. На место автоаварии незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Беловскому району.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Rav 4 во время движения уснул за рулем, вследствие чего совершил съезд на обочину на участке дороги, где производятся работы по укладке асфальтового покрытия, и столкнулся со стоявшим дорожным катком. В результате полученных травм водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте, 13-летняя девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована", – говорится в сообщении.