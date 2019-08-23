Пострадавшим от паводка жителям Приморья собирают гуманитарную помощь

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Власти Приморья создали центры сбора гуманитарной помощи местным жителям, пострадавшим от паводка, сообщает администрация края.

Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов.

"Созданы четыре центра сбора гуманитарной помощи пострадавшему населению: Владивосток, улица Уборевича, 9а, улица Иртышская, 8, Находка, улица Комсомольская, 32, Артем, улица Кирова, 48", - говорится в сообщении.

Спасатели помогают местным жителям, в том числе в просушке домов. Вода продолжает уходить с затопленных территорий. На пятницу в крае подтоплены три дома и 204 придомовые территории. В четверг были подтоплены 16 домов и 323 подворий.