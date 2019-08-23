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РИА Новости

Пострадавшим от паводка жителям Приморья собирают гуманитарную помощь

03:57 23.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Власти Приморья создали центры сбора гуманитарной помощи местным жителям, пострадавшим от паводка, сообщает администрация края.
Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов.
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
03:55РИА Новости
Вода за сутки ушла из 13 жилых домов и 121 участка в Приморье
"Созданы четыре центра сбора гуманитарной помощи пострадавшему населению: Владивосток, улица Уборевича, 9а, улица Иртышская, 8, Находка, улица Комсомольская, 32, Артем, улица Кирова, 48", - говорится в сообщении.
Спасатели помогают местным жителям, в том числе в просушке домов. Вода продолжает уходить с затопленных территорий. На пятницу в крае подтоплены три дома и 204 придомовые территории. В четверг были подтоплены 16 домов и 323 подворий.
Отмечается, что прошедшие 21-22 июля сильные дожди не привели к ухудшению ситуации на реках, но из-за них поймы будут затоплены дольше.
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