Вода за сутки ушла из 13 жилых домов и 121 участка в Приморье

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вода за сутки ушла из 13 домов и 121 участка, которые оказались подтопленными в результате сильных дождей в Приморском крае, сообщается на официальном сайте администрации региона.

Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов.

На утро четверга подтопленными оставались 16 жилых домов, 325 придомовых территорий.

"Остаются подтопленными три жилых дома и 204 придомовых территории", - говорится в сообщении.