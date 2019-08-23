Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T03:55Z
https://ria.ru/20190823/1557811806.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155759/93/1557599343_0:121:3214:1929_1036x0_80_0_0_56da0f9f8383a8cc3353cdba746ea514.jpg
РИА Новости

Вода за сутки ушла из 13 жилых домов и 121 участка в Приморье

03:55 23.08.2019
233
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вода за сутки ушла из 13 домов и 121 участка, которые оказались подтопленными в результате сильных дождей в Приморском крае, сообщается на официальном сайте администрации региона.
Прошедший на минувшей неделе в Приморье тайфун "Кроса" принес около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Режим ЧС введен в семи районах региона. Было подтоплено свыше 1,5 тысячи участков и около 500 домов.
На утро четверга подтопленными оставались 16 жилых домов, 325 придомовых территорий.
"Остаются подтопленными три жилых дома и 204 придомовых территории", - говорится в сообщении.
Кроме того, восстановлен проезд к отрезанным паводком селам Комиссарово Ханкайского района и Барабаш-Левада Пограничного района.
201010
Обсудить 0
ПриморьеПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Паводок в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Пострадавшим от паводка жителям Приморья собирают гуманитарную помощь
РИА
Новости
Лесные пожары
Боливия запретила полеты в зоне пожаров в амазонских лесах
Сотрудник МЧС России
На Камчатке ищут троих рыбаков, пропавших в районе мыса Опасный
МЧС России
МЧС сообщило о нарушениях на хабаровских избирательных участках
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
СК возбудил дело после смерти ребенка в машине скорой помощи в Приморье
Паводок в Хабаровске
Группа спасателей дополнительно направлена в Хабаровский край из-за паводка
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс
СМИ: Бруклин Бекхэм расстался с моделью Ханой Кросс
Концерт
В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек
Вид на Ялту
Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией
Дамаск
Городской фестиваль прошел в парке Дамаска
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников перед зданием Мещанского суда Москвы. 17 июня 2019
Суд вернется к рассмотрению дела режиссера Серебренникова
Флаг Кубы
В ДТП на востоке Кубы погибли шесть человек
Участник гей-парада
Министр ушел с поста из-за отказа Болсонару финансировать ЛГБТ-фильмы
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В результате ДТП с катком и иномаркой в Кузбассе погибли трое человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Профессор из Пекина рассказала, какая черта объединяет русских и китайцев
08:36Названы самые "мужские" марки автомобилей в России
08:31В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
08:26На Ямале начался отопительный сезон
08:17Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы
08:04В Красноярске один человек погиб при пожаре в жилом доме
07:59В Гонконге продлили запрет на проведение протестов в аэропорту города
07:56Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:44Глава Бразилии мобилизовал весь кабмин для борьбы с пожарами в Амазонии
07:41Вашингтон отозвал предложение Анкаре о продаже Patriot, пишут СМИ
07:39Нетаньяху намекнул на причастность Израиля к налетам на Ирак
07:34МТС обеспечит сотовой связью главные дороги Сахалина
07:31Машины с косатками и белухами из "китовой тюрьмы" прибыли к Охотскому морю
07:29Вертолет МЧС вылетел на поиски троих рыбаков, пропавших на Камчатке
07:16Полиция прогнала медведицу с медвежатами с улиц города Елизово на Камчатке
07:14Премьер Японии намерен обсудить на G7 вопросы КНДР и Ближнего Востока
07:06В Гонолулу после аварийной посадки A321 госпитализировали семь человек
06:54Уровень Амура у Хабаровска достиг 607 сантиметров
06:48МЧС сообщило о нарушениях на хабаровских избирательных участках
06:46Названы самые опасные для желающих иметь детей профессии
Лента новостейМолния