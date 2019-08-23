СК возбудил дело после смерти ребенка в машине скорой помощи в Приморье

В конце июля сообщалось, что четырехлетняя девочка умерла в скорой по дороге в больницу из поселка Ярославский в село Хороль. Следователи начали проверку. Местные СМИ сообщали, что сначала ребенок жаловался на сильную головную боль, после визита к врачу девочку лечили от ангины. После одной из процедур девочка дома почувствовала себя плохо, и ей вызвали скорую, где она и скончалась. В департаменте здравоохранения края сообщили, что, по предварительным данным, причиной смерти стало быстрое течение бактериально-вирусной инфекции. Проводятся служебные проверки.