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РИА Новости

СК возбудил дело после смерти ребенка в машине скорой помощи в Приморье

02:48 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело по факту смерти в машине скорой помощи 4-летней девочки, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
В конце июля сообщалось, что четырехлетняя девочка умерла в скорой по дороге в больницу из поселка Ярославский в село Хороль. Следователи начали проверку. Местные СМИ сообщали, что сначала ребенок жаловался на сильную головную боль, после визита к врачу девочку лечили от ангины. После одной из процедур девочка дома почувствовала себя плохо, и ей вызвали скорую, где она и скончалась. В департаменте здравоохранения края сообщили, что, по предварительным данным, причиной смерти стало быстрое течение бактериально-вирусной инфекции. Проводятся служебные проверки.
"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сказал собеседник агентства.
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ПриморьеСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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