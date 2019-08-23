В Москве состоялась генеральная репетиция "Спасской башни"

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Генеральная репетиция международного фестиваля военных оркестров "Спасская башня", прошедшая на Красной площади в четверг, запомнилась ярким пиротехническим шоу, сложными постановками номеров и нетривиальным прочтением классики российской и мировой музыки.

В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля. В нем примут участие военные оркестры России, Италии, Турции, Норвегии, КНДР, Азербайджана, Японии, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Египта и Китая.

Просьба включить телефоны

Трибуны на Красной площади начали заполняться ближе к 20:00 мск: как в настоящем театре зрителей приглашали занять места тремя звонками, затем колокола кремлевских башен заиграли мелодию песни "Листья желтые над городом кружатся".

На этом сходство с обычными спектаклями закончилось: вместо дежурной просьбы выключить мобильные телефоны диктор, наоборот, попросил собравшихся их включить и делиться своими впечатлениями с друзьями и близкими.

Первыми выступали один из российских военных оркестров вместе с рок-группой Дмитрия Четвергова, исполнившие попурри из западной классики жанра: We will rock you группы Queen и Johnny B Good Чака Берри. Атмосферности номеру добавили фаер-шоу и танцоры, представленные в образе стиляг.

Это было не единственным обращением к року за вечер. Так, образцово-показательный оркестр нацгвардии Казахстана исполнил инструментальную кавер-версию на хит The White Stripes Seven nation army, ставший неофициальным гимном футбольных болельщиков всего мира.

Новички фестиваля

В этом году среди дебютантов сразу шесть ансамблей: из Италии, Азербайджана, КНДР и Южной Кореи, Японии и Норвегии.

Оркестр азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева сочетал в своём выступлении марши и народную музыку, медные духовые и звуки зурны. Оригинальности номерам придавала группа танцоров и танцовщиц в национальных костюмах, во время исполнения песни Муслима Магомаева "Азербайджан" собравшихся в живую пирамиду.

Другие новички фестиваля - военный оркестр КНДР, вероятно, запомнится зрителям экспрессивным женским танцем с саблями. Как пояснил ведущий мероприятия, без этой воинственной пляски не обходится ни один северокорейский военный парад.

В прямом смысле слова головокружительным было выступление другой Кореи - Юг на Красной площади представил ансамбль "Хан-Нури", показавший традиционную мистерию с трубами и гонгами. На шлемах кружащихся танцоров были закреплены огромные белые ленты, которые превращались в кольца и только и успевали мелькать перед глазами.

"Бандитский Петербург" от Нацгвардии

Ярким выступлением запомнился оркестр Нацгвардии РФ, исполнивший песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет" из сериала "Бандитский Петербург". Танцоры оригинально проиллюстрировали этот номер, пронеся макет корабля с алыми парусами через "разводные мосты" города на Неве.

Бессменный участник фестиваля - кельтский оркестр волынок и барабанов – обратился за помощью к зрителям. Руководитель коллектива попросил помочь спеть одну популярную русскую песню, и в этот момент как будто невзначай на сцену вышел "рабочий" в спецовке, который запел "Калинку-малинку" безупречным басом.

Вместе с музыкантами в килтах выступал ансамбль ирландских и шотландских танцев, отбивая чечетку так, что стук туфель заглушал барабаны.

Одним из ярких эпизодов прошедшей репетиции стал номер Египта: музыканты вышли в образе войск фараона, сам древний "властитель" въехал на Красную площадь на колеснице, запряженной воинами. В репертуаре оркестра была и русская "Катюша", которую подхватили все трибуны.

Романс с акцентом

Многие гости "Спасской башни" обращались к песенному наследию страны-хозяйки фестиваля, причём делали это в своеобразной манере.

Так, Центральный оркестр сухопутных сил самообороны Японии, начал свой номер с традиционных барабанов, затем на брусчатку, украшенную японскими светильниками, вышла солистка в кимоно и спела романс "Дорогой длинною". В свою очередь Оркестр народно-освободительной армии Китая исполнил "Очи чёрные" и "Танец с саблями".

Финал

Кульминацией трехчасового действа стало выступление сводного оркестра всех ансамблей-участников фестиваля. Под руководством главного военного дирижёра России Тимофея Маякина они исполнили попурри из песен "Земля в иллюминаторе", "Пока не поздно" и "Песенка о хорошем настроении" (из фильма "Карнавальная ночь").

После финального выступления небо над центром Москвы раскрасили фейерверки, многие музыканты, покидавшие площадь, и не думали прекращать праздник: выходили общаться со зрителями, некоторые продолжили играть на соседних улицах.