В Москве состоялась генеральная репетиция "Спасской башни"

Просьба включить телефоны

Первыми выступали один из российских военных оркестров вместе с рок-группой Дмитрия Четвергова, исполнившие попурри из западной классики жанра: We will rock you группы Queen и Johnny B Good Чака Берри. Атмосферности номеру добавили фаер-шоу и танцоры, представленные в образе стиляг.