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РИА Новости

Пушков рассказал, зачем США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД

01:41 23.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для того, чтобы отвлечь от собственных военных разработок.
США и ряд их союзников в СБ ООН обвинили Россию в нарушении норм прекратившего существование договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В частности, и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что у России две тысячи нестратегических ядерных боеголовок, и их число существенно вырастет за ближайшие 10 лет.
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В свою очередь политический координатор постпредства Британии при ООН Стивен Хики в ходе заседания заявил, что Россия в течение долгого периода нарушала ДРСМД, "тайно разрабатывая и размещая ракеты, запрещенные соглашением, в частности, систему запуска ракеты 9М729". В том, что 9М729 нарушает ДРСМД, Россию обвинил и представитель Германии. Вашингтон ранее также обвинял РФ в разработке и испытании запрещенной договором этой ракеты (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве заявляли, что ракета имеет радиус действия менее 500 километров. ДРСМД прекратил действие в начале августа.
"США сперва создали новую ракету средней дальности в нарушение ДРСМД, а потом начали искать предлог для разрыва договора. И вот они уже говорят о намерении разместить эти ракеты в Азии "как можно скорее". Значит, эти ракеты у них есть. А обвинения в адрес России - для отвода глаз", - написал Пушков в Twitter.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.
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Выход США из договора о РСМДАлексей ПушковРоссияСШАВ мире
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