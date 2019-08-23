Пушков рассказал, зачем США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для того, чтобы отвлечь от собственных военных разработок.

США и ряд их союзников в СБ ООН обвинили Россию в нарушении норм прекратившего существование договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В частности, и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что у России две тысячи нестратегических ядерных боеголовок, и их число существенно вырастет за ближайшие 10 лет.

В свою очередь политический координатор постпредства Британии при ООН Стивен Хики в ходе заседания заявил, что Россия в течение долгого периода нарушала ДРСМД, "тайно разрабатывая и размещая ракеты, запрещенные соглашением, в частности, систему запуска ракеты 9М729". В том, что 9М729 нарушает ДРСМД, Россию обвинил и представитель Германии. Вашингтон ранее также обвинял РФ в разработке и испытании запрещенной договором этой ракеты (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве заявляли, что ракета имеет радиус действия менее 500 километров. ДРСМД прекратил действие в начале августа.

"США сперва создали новую ракету средней дальности в нарушение ДРСМД, а потом начали искать предлог для разрыва договора. И вот они уже говорят о намерении разместить эти ракеты в Азии "как можно скорее". Значит, эти ракеты у них есть. А обвинения в адрес России - для отвода глаз", - написал Пушков в Twitter

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.