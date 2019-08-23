Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

© Фото : Public domain Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Советско-германский договор о ненападении, зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии, стал точкой падения в истории дипломатических отношений между СССР и Германией, считает уполномоченный по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточному партнерству" в правительстве ФРГ Дирк Визе.

Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.

"Германо-советский договор о ненападении, который был заключен 80 лет назад, вместе с секретным дополнительным протоколом является точкой падения в германо-российской, соответственно, германо-советской дипломатии. Немецкий рейх вскоре развязал Вторую мировую войну, распространил войну и убийство по всей Европе. Польша снова была жестоко разделена. Я хотел бы особо напомнить о страданиях наших соседей в Польше и странах Балтии в результате договора о ненападении. Советский Союз не был избавлен от немецкой агрессии. Победа союзников над национал-социализмом была добыта ценой огромных жертв, прежде всего в СССР", - заявил Визе.

По его словам, немцы сегодня "берут на себя историческую ответственность" за агрессию Германии во Второй мировой войне, в этой связи "нужно также взаимопонимание с нашими соседями".

"Она (ответственность) обязывает нас выступать за мир в Европе. Я по-прежнему твердо убежден в том, что мы не должны принимать долгосрочные разделительные линии в Европе, ни на карте, как когда-то в дополнительном секретном протоколе, ни в умах. Сегодняшняя дата напоминает нам: для прочного мира в Европе мы никогда не должны больше заключать соглашения вопреки международному праву и за счет третьих сторон", - добавил он.