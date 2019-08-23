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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party

00:47 23.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские и зарубежные исполнители выступят на Koktebel Jazz Party с 23 по 25 августа в поселке Коктебель.
"Koktebel Jazz Party — это сцены на самом берегу моря и незабываемые концерты, в которых участвуют как признанные звёзды, так и молодые — "дикие" в хорошем смысле этого слова коллективы", – сообщают организаторы.
В первый день, 23 августа, на главной сцене выступят Dave Yarden Band (США), россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бенда Сергея Головни.
В субботу, 24 августа, хедлайнерами станут Nils Wülker Band из Германии, россияне Billy's Band и Юлия Чичерина, а также джазовая певица из США Шарон Кларк. В воскресенье, 25 августа, на главной сцене выступят пианист Даниил Крамер (Россия), французы Lamuzegeule, международный коллектив Якова Окуня и американский блюз-бенд популярного гитариста Селвина Бёрчвуда.
Концерты на Главной сцене будут начинаться в 19.00 и закачиваться около полуночи. Послушать выступления участников фестиваля в дельфинарии можно будет в 14.00, на Волошинской сцене — с 15.00 и в аквапарке — в 17.00.
Баннер ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
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В этом году фестиваль пройдёт на пяти площадках: к традиционным Главной и Волошинской сценам, коктебельским аквапарку и дельфинарию добавится новая сцена — "Таврида-Арт".
Также в рамках фестиваля пройдет турнир по волейболу для всех желающих Koktebel Jazz Party Cup. Третий раз подряд на фестивале пройдет экологическая акция под названием плоггинг. В субботу гости, крымские волонтеры и жители Коктебеля соберут мусор в популярных туристических местах поселка во время пробежки.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Koktebel Jazz PartyВГТРККрымРоссия
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