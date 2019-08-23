Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Гигантская панда Бэй Бэй отмечает в четверг свой четвертый день рождения в Вашингтоне и скоро отправится в Китай, сообщил Национальный зоопарк в американской столице.

Бэй Бэй родился в Вашингтоне в 2015 году и надолго стал любимцем публики. "Вирусными" стали видео, на которых Бэй Бэй показан на снегу, на деревьях, за поеданием бисквитов.

По соглашению между зоопарком и властями КНР он должен по достижении определенного возраста отправиться на историческую родину в Китай.

В четверг Бэй Бэй получил "подходящий для панд торт-мороженое", сообщил зоопарк. Церемонию транслировали по круглосуточным камерам, установленным в вольерах панд.

В ближайшие месяцы Бэй Бэй будет отправлен в Китай, как и его старшая сестра Бао Бао, которая покинула США в 2017 году. Тогда панду везли на специальном беспосадочном чартерном рейсе и устроили ей торжественные проводы и прием в Китае.