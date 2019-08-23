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РИА Новости

Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США

00:34 23.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Сербин / Перейти в фотобанкБольшая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
© РИА Новости / Михаил Сербин
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Гигантская панда Бэй Бэй отмечает в четверг свой четвертый день рождения в Вашингтоне и скоро отправится в Китай, сообщил Национальный зоопарк в американской столице.
Бэй Бэй родился в Вашингтоне в 2015 году и надолго стал любимцем публики. "Вирусными" стали видео, на которых Бэй Бэй показан на снегу, на деревьях, за поеданием бисквитов.
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По соглашению между зоопарком и властями КНР он должен по достижении определенного возраста отправиться на историческую родину в Китай.
В четверг Бэй Бэй получил "подходящий для панд торт-мороженое", сообщил зоопарк. Церемонию транслировали по круглосуточным камерам, установленным в вольерах панд.
В ближайшие месяцы Бэй Бэй будет отправлен в Китай, как и его старшая сестра Бао Бао, которая покинула США в 2017 году. Тогда панду везли на специальном беспосадочном чартерном рейсе и устроили ей торжественные проводы и прием в Китае.
Другие новости о пандах из вашингтонского зоопарка связаны с матерью Бэй Бэя - Мэй Сян. С точки зрения специалистов, она может быть беременна либо же у нее может быть псевдобеременность. По профилактическим соображениям вольер с гигантскими пандами закрыли для публики, чтобы не волновать самку.
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