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РИА Новости
Культура

Деми Мур показала, как выглядеть стильно, когда тебе за 50

06:01 23.08.2019
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© AP Photo / Evan AgostiniАктриса Деми Мур. 2009 год
Актриса Деми Мур. 2009 год
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 23 авг ­– РИА Новости. Американскую актрису Деми Мур заметили папарацци в Лондоне по дороге в аэропорт. Многие сразу отметили ее стильный повседневный образ, сообщает Daily Mail.
Актриса, которой в этом году исполнится 57 лет, надела объемную куртку в армейском стиле, несколько топов, мешковатые джинсы-бойфренды и высокие кожаные ботинки, напоминающие военную обувь.
Минималистичный макияж и распущенные волосы позволили сделать образ еще более молодежным, но не инфантильным, несмотря на то, что у актрисы в руке была плюшевая игрушка.
В минувшие выходные Деми Мур поздравляла свою старшую дочь Румер Уиллис с днем рождения. Актрисе исполнился 31 год.
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