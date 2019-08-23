Деми Мур показала, как выглядеть стильно, когда тебе за 50

МОСКВА, 23 авг ­– РИА Новости. Американскую актрису Деми Мур заметили папарацци в Лондоне по дороге в аэропорт. Многие сразу отметили ее стильный повседневный образ, Американскую актрису Деми Мур заметили папарацци в Лондоне по дороге в аэропорт. Многие сразу отметили ее стильный повседневный образ, сообщает Daily Mail.

Demi Moore, 56, rocks camo jacket as she arrives in London | Daily Mail Online https://t.co/uNbcQ39dg7 — ludovic choupo (@ludovicchoupo) 22 августа 2019 г.

Актриса, которой в этом году исполнится 57 лет, надела объемную куртку в армейском стиле, несколько топов, мешковатые джинсы-бойфренды и высокие кожаные ботинки, напоминающие военную обувь.

Минималистичный макияж и распущенные волосы позволили сделать образ еще более молодежным, но не инфантильным, несмотря на то, что у актрисы в руке была плюшевая игрушка.