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РИА Новости

Лучшие фото недели: полет "Федора" к МКС, огненное шоу и айсберг за окном

12:10 23.08.2019 (обновлено: 14:03 23.08.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Jack Dempsey

Выступление команды чирлидеров во время матча по американскому футболу в Денвере.

Выступление команды черлидеров во время футбольного матча НФЛ
1 из 30

Выступление команды чирлидеров во время матча по американскому футболу в Денвере.

© AP Photo / Jack Dempsey
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" с Байконура. На этом корабле впервые полетел в космос российский робот "Федор".

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
2 из 30

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" с Байконура. На этом корабле впервые полетел в космос российский робот "Федор".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё посещают морскую крепость Свеаборг (нынешнее финское название — Суоменлинна) на островах Балтийского моря недалеко от Хельсинки.

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндской Республики Саули Ниинистё во время посещения морской крепости Свеаборг, расположенной на островах Балтийского моря недалеко от Хельсинки
3 из 30

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё посещают морскую крепость Свеаборг (нынешнее финское название — Суоменлинна) на островах Балтийского моря недалеко от Хельсинки.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© AFP 2019 / Goh Chai Hin

Молодые люди пытаются добраться до колес с призами по покрытым маслом столбам во время празднования Дня независимости Индонезии. Эта древняя традиция носит название Панжат Пинанг.

Участники поднимаются на столбы во время Panjat Pinang на пляже в Джакарте
4 из 30

Молодые люди пытаются добраться до колес с призами по покрытым маслом столбам во время празднования Дня независимости Индонезии. Эта древняя традиция носит название Панжат Пинанг.

© AFP 2019 / Goh Chai Hin
© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанк

Командир экипажа лайнера Airbus А321 компании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов вводит мяч в игру в матче шестого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов".

Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов вводит мяч в игру в матче 6-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Урал и ФК Крылья Советов
5 из 30

Командир экипажа лайнера Airbus А321 компании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов вводит мяч в игру в матче шестого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов".

© РИА Новости / Алексей Колчин
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© AFP 2019 / Sergei Supinsky

Женщина купает кошку в фонтане на площади Независимости в Киеве.

Женщина купает свою кошку в фонтане на площади Независимости в Киеве
6 из 30

Женщина купает кошку в фонтане на площади Независимости в Киеве.

© AFP 2019 / Sergei Supinsky
© REUTERS / Navesh Chitrakar

Люди наблюдают за танцорами на фестивале Nil Barahi festival в Непале.

Люди наблюдают за танцорами на фестивале Nil Barahi festival в Непале
7 из 30

Люди наблюдают за танцорами на фестивале Nil Barahi festival в Непале.

© REUTERS / Navesh Chitrakar
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Танк Т-72Б3 команды армии России на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр — 2019 в парке "Патриот".

Танк Т-72Б3 команды армии России на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 в парке Патриот
8 из 30

Танк Т-72Б3 команды армии России на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр — 2019 в парке "Патриот".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участницы торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, в Новосибирске.

Участницы торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, на площади Маркса в Новосибирске
9 из 30

Участницы торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев в аэропорту Казани.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в аэропорту Казани
10 из 30

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев в аэропорту Казани.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© REUTERS / Borja Suarez

Люди купаются недалеко от очага лесного пожара на побережье Агаэте в Испании.

Люди купаются недалеко от очага лесного пожара на побережье Агаэте на острове Гран-Канария, Испания
11 из 30

Люди купаются недалеко от очага лесного пожара на побережье Агаэте в Испании.

© REUTERS / Borja Suarez
© REUTERS / Agustin Marcarian

Иван Набокин и Анастасия Извекова на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе.

Иван Набокин и Анастасия Извекова на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе, Аргентина
12 из 30

Иван Набокин и Анастасия Извекова на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе.

© REUTERS / Agustin Marcarian
© AFP 2019 / Yasin Akgul

Полицейский задерживает протестующего во время демонстрации против замены избранных курдских мэров на государственных чиновников в Стамбуле.

Протестующий задерживается сотрудником полиции во время демонстрации против замены избранных курдских мэров на государственных чиновников в Стамбуле
13 из 30

Полицейский задерживает протестующего во время демонстрации против замены избранных курдских мэров на государственных чиновников в Стамбуле.

© AFP 2019 / Yasin Akgul
© РИА Новости / Сергей Строителев / Перейти в фотобанк

Борьба с лесным пожаром в Богучанском районе Красноярского края.

Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края
14 из 30

Борьба с лесным пожаром в Богучанском районе Красноярского края.

© РИА Новости / Сергей Строителев
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© INA FASSBENDER

Ежегодная выставка компьютерных игр Gamescom в Кельне.

Девушки на ежегодной выставке компьютерных игр Gamescom в Кельне
15 из 30

Ежегодная выставка компьютерных игр Gamescom в Кельне.

© INA FASSBENDER
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБаннер ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле.
Баннер ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
16 из 30
Баннер ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2019 / Bertrand Guay

Медузы в Парижском океанариуме.

Медузы в Парижском океанариуме
17 из 30

Медузы в Парижском океанариуме.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
© REUTERS / Remo Casilli

Девушка на еженедельной аудиенции папы римского Франциска в Ватикане.

Девушка на еженедельной аудиенции Папы Римского Франциска в Ватикане
18 из 30

Девушка на еженедельной аудиенции папы римского Франциска в Ватикане.

© REUTERS / Remo Casilli
© AFP 2019 / Munir Uz Zaman

Ребенок играет на крыше сгоревшего дома в трущобах Дакки.

Ребенок играет на крыше сгоревшего дома в трущобах Дакки, Бангладеш
19 из 30

Ребенок играет на крыше сгоревшего дома в трущобах Дакки.

© AFP 2019 / Munir Uz Zaman
© AFP 2019 / Tobias Schwarz

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон слушают национальные гимны перед началом встречи в Берлине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Канцелярии в Берлине, Германия
20 из 30

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон слушают национальные гимны перед началом встречи в Берлине.

© AFP 2019 / Tobias Schwarz
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Поднятие российского флага на церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе "Казань Арена".

Поднятие российского флага на церемонии открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе Казань Арена
21 из 30

Поднятие российского флага на церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе "Казань Арена".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand

Айсберг проплывает рядом с поселком Кулусук в Гренландии.

Айсберг у берега города Кулусук в Гренландии
22 из 30

Айсберг проплывает рядом с поселком Кулусук в Гренландии.

© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Дети в Монголии наблюдают за тем, как пасутся коровы.

Дети наблюдают как коровы пасутся в Монголии
23 из 30

Дети в Монголии наблюдают за тем, как пасутся коровы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетители на фестивале современной музыки и технологий Alfa Future People в Нижегородской области.
Посетители на фестивале современной музыки и технологий Alfa Future People в Нижегородской области
24 из 30
Посетители на фестивале современной музыки и технологий Alfa Future People в Нижегородской области.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2019 / STR

Беспорядки в столице индонезийской провинции Западное Папуа городе Маноквари.

Протестующие на улице города Маноквари, Папуа
25 из 30

Беспорядки в столице индонезийской провинции Западное Папуа городе Маноквари.

© AFP 2019 / STR
© REUTERS / Hannah McKay

Кормление пеликана в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона.

Пеликан ловит рыбу во время кормления в парке Сент-Джеймс в центре Лондона
26 из 30

Кормление пеликана в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона.

© REUTERS / Hannah McKay
© REUTERS / Parwiz Parwiz

Мужчина несет раненого в госпиталь в Джелалабаде, Афганистан.

Мужчина несет раненого в госпиталь в Джелалабаде, Афганистан
27 из 30

Мужчина несет раненого в госпиталь в Джелалабаде, Афганистан.

© REUTERS / Parwiz Parwiz
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Салют на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
28 из 30

Салют на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AFP 2019 / Valerie Macon

Модель и актриса Кара Делевинь перед премьерой сериала "Карнивал Роу" в Голливуде.

Британская модель и актриса Кара Делевинь перед премьерой сериала Карнивал Роу в Голливуде
29 из 30

Модель и актриса Кара Делевинь перед премьерой сериала "Карнивал Роу" в Голливуде.

© AFP 2019 / Valerie Macon
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Радуга в Монголии.

Радуга в одном из поселений Монголии
30 из 30

Радуга в Монголии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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