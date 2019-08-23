Лучшие фото недели: полет "Федора" к МКС, огненное шоу и айсберг за окном

Выступление команды чирлидеров во время матча по американскому футболу в Денвере.
Выступление команды чирлидеров во время матча по американскому футболу в Денвере.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" с Байконура. На этом корабле впервые полетел в космос российский робот "Федор".
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" с Байконура. На этом корабле впервые полетел в космос российский робот "Федор".
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё посещают морскую крепость Свеаборг (нынешнее финское название — Суоменлинна) на островах Балтийского моря недалеко от Хельсинки.
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё посещают морскую крепость Свеаборг (нынешнее финское название — Суоменлинна) на островах Балтийского моря недалеко от Хельсинки.
Молодые люди пытаются добраться до колес с призами по покрытым маслом столбам во время празднования Дня независимости Индонезии. Эта древняя традиция носит название Панжат Пинанг.
Молодые люди пытаются добраться до колес с призами по покрытым маслом столбам во время празднования Дня независимости Индонезии. Эта древняя традиция носит название Панжат Пинанг.
Командир экипажа лайнера Airbus А321 компании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов вводит мяч в игру в матче шестого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов".
Командир экипажа лайнера Airbus А321 компании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов вводит мяч в игру в матче шестого тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями Советов".
Женщина купает кошку в фонтане на площади Независимости в Киеве.
Люди наблюдают за танцорами на фестивале Nil Barahi festival в Непале.
Танк Т-72Б3 команды армии России на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр — 2019 в парке "Патриот".
Танк Т-72Б3 команды армии России на дистанции финальной эстафеты первого дивизиона конкурса "Танковый биатлон" V Армейских международных игр — 2019 в парке "Патриот".
Участницы торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, в Новосибирске.
Участницы торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, в Новосибирске.
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев в аэропорту Казани.
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев в аэропорту Казани.
Люди купаются недалеко от очага лесного пожара на побережье Агаэте в Испании.
Люди купаются недалеко от очага лесного пожара на побережье Агаэте в Испании.
Иван Набокин и Анастасия Извекова на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе.
Иван Набокин и Анастасия Извекова на чемпионате мира по танго в Буэнос-Айресе.
Полицейский задерживает протестующего во время демонстрации против замены избранных курдских мэров на государственных чиновников в Стамбуле.
Полицейский задерживает протестующего во время демонстрации против замены избранных курдских мэров на государственных чиновников в Стамбуле.
Борьба с лесным пожаром в Богучанском районе Красноярского края.
Борьба с лесным пожаром в Богучанском районе Красноярского края.
Ежегодная выставка компьютерных игр Gamescom в Кельне.
Ежегодная выставка компьютерных игр Gamescom в Кельне.
Медузы в Парижском океанариуме.
Девушка на еженедельной аудиенции папы римского Франциска в Ватикане.
Ребенок играет на крыше сгоревшего дома в трущобах Дакки.
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон слушают национальные гимны перед началом встречи в Берлине.
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон слушают национальные гимны перед началом встречи в Берлине.
Поднятие российского флага на церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе "Казань Арена".
Поднятие российского флага на церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на стадионе "Казань Арена".
Айсберг проплывает рядом с поселком Кулусук в Гренландии.
Дети в Монголии наблюдают за тем, как пасутся коровы.
Беспорядки в столице индонезийской провинции Западное Папуа городе Маноквари.
Кормление пеликана в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона.
Мужчина несет раненого в госпиталь в Джелалабаде, Афганистан.
Салют на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Салют на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Модель и актриса Кара Делевинь перед премьерой сериала "Карнивал Роу" в Голливуде.
Модель и актриса Кара Делевинь перед премьерой сериала "Карнивал Роу" в Голливуде.
Радуга в Монголии.