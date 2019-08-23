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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

24 августа: память преподобного Феодора Острожского

10:00 23.08.2019
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Религиозные праздники 24 августа
Преподобный Феодор Острожский
Потомок князя Рюрика и великого Киевского князя Владимира, богатейший землевладелец, воин и воевода, участник Грюнвальдской битвы, в которой польско-литовско-русские войска разгромили Тевтонский орден, князь Феодор Острожский закончил жизнь монахом Киево-Печерской лавры, был погребен в Дальних пещерах и с конца ХVI века почитается как святой.
В 1386 году польский король Владислав II Ягайло и великий князь Литовский Витовт отдали ему в наследственное владение город Острог с уездом, городами и селами. А в 1432 году он уже сражался на стороне литовского князя Свидригайло против Владислава – защищал православную Волынь от насаждавших на завоеванных ими землях католичество поляков и приобрел такую популярность, что союзник заточил было его в темницу, но народ взбунтовался, и князя Федора освободили. А когда на польский престол взошел сын Владислава, ставший королем Казимиром IV, владения Острожского князя еще больше расширились, благодаря пожалованным ему имениям.
И все это богатство вместе с мирской славой он в одночасье променял на монашескую келью в Киево-Печерском монастыре, где принял постриг с именем Феодосий. Скончался он в глубокой старости – по версии историка С.М. Соловьева, в 1483 году. А В 1638-м иеромонах Афанасий Кальнофийский засвидетельствовал, что "преподобный Феодор открыто почивает в Феодосиеой пещере в целом теле".
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