24 августа: память преподобного Феодора Острожского

Преподобный Феодор Острожский

Потомок князя Рюрика и великого Киевского князя Владимира, богатейший землевладелец, воин и воевода, участник Грюнвальдской битвы, в которой польско-литовско-русские войска разгромили Тевтонский орден, князь Феодор Острожский закончил жизнь монахом Киево-Печерской лавры, был погребен в Дальних пещерах и с конца ХVI века почитается как святой.

В 1386 году польский король Владислав II Ягайло и великий князь Литовский Витовт отдали ему в наследственное владение город Острог с уездом, городами и селами. А в 1432 году он уже сражался на стороне литовского князя Свидригайло против Владислава – защищал православную Волынь от насаждавших на завоеванных ими землях католичество поляков и приобрел такую популярность, что союзник заточил было его в темницу, но народ взбунтовался, и князя Федора освободили. А когда на польский престол взошел сын Владислава, ставший королем Казимиром IV, владения Острожского князя еще больше расширились, благодаря пожалованным ему имениям.