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РИА Новости

Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии

22:51 22.08.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность в связи с пожарами в Амазонии и призвал страны "Большой семерки" обсудить эту проблему в ходе предстоящего саммита в Биаррице.
"Наш дом горит. Буквально. Амазония - легкое нашей планеты - которая производит 20% кислорода, горит. Это международный кризис. Члены G7, встретимся через два дня, чтобы поговорить об этой чрезвычайной ситуации", - написал Макрон на своей странице в Twitter.
Сильнейшие пожары в лесах Амазонии продолжаются три недели. Согласно анализу спутниковых данных Национального института космических исследований (INPE) Бразилии, площадь лесных пожаров в Амазонии на 82% превосходит площади, пройденные огнём за прошлый год.
Саммит G7 состоится во французском Биаррице 24-26 июля.
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