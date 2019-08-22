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РИА Новости

В Грузии горит около сорока гектаров леса

22:25 22.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы на месте пожаров в лесу в Грузии
Сотрудники противопожарной службы на месте пожаров в лесу в Грузии
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники противопожарной службы на месте пожаров в лесу в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 22 авг – РИА Новости. Вертолеты, пожарные, спецтехника и местные жители совместными силами пытаются потушить пожар около села Сакавре Горийского района Грузии, сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.
По данным пресс-службы ведомства, к тушению "подключены два вертолета погранполиции Грузии, десятки пожарных и спецтехника". Позже служба сообщила, что справиться с пожаром пытаются также местные жители и представители местных властей.
"Пожар распространился на территории в 40 гектаров. Горит нижний слой почвы и смешанный лес. Мобилизованные на месте пожарно-спасательные группы продолжают работать в непрерывном режиме", - сообщила служба.
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