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РИА Новости

МИД Канады назвал условия присоединения России к G7

21:35 22.08.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikМинистр иностранных дел Канады Христя Фриланд
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Россия может присоединиться к G7 только после "ухода из Крыма" и окончания войны в Донбассе, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
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По словам Фриланд, страны G7 были бы рады открыть свои двери для России, если страна хочет присоединиться "к демократическому блоку стран". "Если она (РФ) хочет этого, то она должна уйти из Крыма и окончить войну на Донбассе", - сказала она журналистам на пресс-конференции.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Оставить как есть. Политологи о выгоде России от невозвращения в G8
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Христя ФриландG7G8КанадаРоссияВ мире
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