Иракское ополчение обстреляло неизвестный самолет-разведчик над своей базой

БАГДАД, 22 авг – РИА Новости. Народное ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" заявило в четверг, что их ПВО обстреляли неизвестный разведывательный самолет.

"ПВО "аль-Хашд аш-Шааби" обстреляла в четверг разведывательный самолет, барражировавший над штабом 12-го полка ополчения в окрестностях Багдада. Благодаря ПВО вражескому самолету не удалось выполнить его задачу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ополчения.

Член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Карим Альяуи сообщил в среду в интервью телеканалу al-Mayadeen, что израильские беспилотные летательные аппараты наносили удары по военным базам иракского народного ополчения, что вызвало взрывы. В свою очередь, заместитель главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис заявил, что израильская авиация наносит удары по иракским военным объектам, пользуясь поддержкой американских ВВС.

Вечером во вторник пожар охватил склад боеприпасов народного ополчения на авиабазе аль-Бакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин, причины пока неизвестны. Двенадцатого августа произошли взрывы на складе боеприпасов на военной базе Сакр народного ополчения Ирака, входящего в состав ВС страны. В результате взрывов на юге Багдада погиб один человек, ранены 13. Несколько снарядов в результате взрывов упали в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии, а также на близлежащих от нее территориях.