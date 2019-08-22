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РИА Новости

Иракское ополчение обстреляло неизвестный самолет-разведчик над своей базой

21:13 22.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкИрак. Город Багдад
Ирак. Город Багдад
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Ирак. Город Багдад. Архивное фото
БАГДАД, 22 авг – РИА Новости. Народное ополчение Ирака "аль-Хашд аш-Шааби" заявило в четверг, что их ПВО обстреляли неизвестный разведывательный самолет.
"ПВО "аль-Хашд аш-Шааби" обстреляла в четверг разведывательный самолет, барражировавший над штабом 12-го полка ополчения в окрестностях Багдада. Благодаря ПВО вражескому самолету не удалось выполнить его задачу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ополчения.
Пожарные в Ираке
Вчера, 03:46РИА Новости
В Ираке заявили, что взрывы на складах ополчения были подготовлены извне
Член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Карим Альяуи сообщил в среду в интервью телеканалу al-Mayadeen, что израильские беспилотные летательные аппараты наносили удары по военным базам иракского народного ополчения, что вызвало взрывы. В свою очередь, заместитель главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис заявил, что израильская авиация наносит удары по иракским военным объектам, пользуясь поддержкой американских ВВС.
Вечером во вторник пожар охватил склад боеприпасов народного ополчения на авиабазе аль-Бакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин, причины пока неизвестны. Двенадцатого августа произошли взрывы на складе боеприпасов на военной базе Сакр народного ополчения Ирака, входящего в состав ВС страны. В результате взрывов на юге Багдада погиб один человек, ранены 13. Несколько снарядов в результате взрывов упали в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии, а также на близлежащих от нее территориях.
Источник в силах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что снаряды также летели в сторону жилых районов. 19 июля аналогичные взрывы произошли на базе Амерли, ряд СМИ сообщал об ударе БПЛА по базе. Впоследствии премьер-министр Ирака приказал вывести все склады боеприпасов за пределы иракской столицы.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
20 августа, 15:49РИА Новости
Госсекретарь США заявил об усилении ИГ* в некоторых районах Ирака и Сирии
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