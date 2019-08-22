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РИА Новости
Калужская область

Калужская область и Чехия намерены расширять сотрудничество

21:05 22.08.2019 (обновлено: 21:06 22.08.2019)
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Калуга. Архивное фото
КАЛУГА, 22 авг – РИА Новости. Представители Чехии обсудили с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым возможности расширения сотрудничества, в частности, стороны заинтересованы в прямом авиасообщении между Калугой и Пардубице, сообщило правительство региона.
В четверг губернатор Калужской области встретился с послом Чешской Республики в РФ Витезславом Пивонькой. Посол прибыл в регион во главе делегации, в состав которой вошли сотрудники посольства, глава администрации Пардубицкого края Мартин Нетолицки, представители руководства города Пардубице, а также местного аэропорта и бизнеса.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
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Знакомство с Калужской областью началось с осмотра индустриального парка "Ворсино" и посещения делового центра ОЭЗ промышленно-производственного типа "Калуга", где состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала региона. Делегация побывала в индустриальном парке "Грабцево" и автозаводе ООО "Фольксваген Груп Рус". Гости также познакомились с работой международного аэропорта "Калуга".
На встрече с губернатором обсуждались вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества между Калужской области и Чешской Республикой. По мнению Артамонова, оно имеет хорошие перспективы.
"В последнее время наш товарооборот растет, за первое полугодие 2019 года он увеличился более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении двусторонних отношений не только в экономике, но и в гуманитарной сфере, на межрегиональном уровне", - заявил Артамонов.
Пивонька в ответ заявил, что Чехия также заинтересована в сотрудничестве. В ходе переговоров, в частности, обсуждалась возможность организации прямого авиационного сообщения между Калугой и Пардубице.
"Пардубицкому краю это направление представляется очень перспективным", - сказал Мартин Нетолицки.
Стороны также обсудили вопрос о расширении действующего в настоящее время в Кирове производства керамических и сантехнических изделий чешской компании "Дрея". Кроме того, речь шла о необходимости обмена бизнес-миссиями. По словам посла, следующий визит в Калужскую область чешкой делегации запланирован на октябрь текущего года.
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