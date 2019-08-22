Богданов обсудил с послом Сирии восстановление инфраструктуры страны

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в четверг обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом текущую ситуацию в САР, сообщили в дипведомстве.

"В ходе беседы была рассмотрена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее. Были также обсуждены актуальные вопросы российско-сирийского многопланового сотрудничества с упором на задачи восстановления социально-экономической инфраструктуры САР", - говорится в сообщении МИД.

Сирийский полевой источник в четверг сообщил РИА Новости, что правительственная армия САР заняла Хан-Шейхун, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование. Корреспондент РИА Новости первым из представителей зарубежных СМИ побывал в освобожденном Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, долгие годы остававшемся оплотом террористов.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по поселениям в этом районе.