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РИА Новости
Новости Подмосковья

Приемным семьям в Подмосковье будут помогать на специальных курсах

19:30 22.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняДевушка играет с воспитанником детского дома
Девушка играет с воспитанником детского дома
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Уникальный проект "Реконструкция приемной семьи" появился в Сергиево-Посадском округе на базе школы-интерната имени преподобного Сергия. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольгу Забралову.
Как уточнила министр, этот проект позволит предотвратить эмоциональное выгорание родителей и восстановить их отношения с детьми. Уже известно, что первыми участниками программы станет семья из Орехово-Зуева. Они воспитывают девятерых детей, шестеро – приемные.
"С целью перезагрузки психологического климата в семье в течение двух недель лучшие подмосковные специалисты — психологи, социальные педагоги, юристы — будут ежедневно работать по индивидуальному плану с каждым членом семьи. На время проекта приемная семья будет проживать в гостинице школы-интерната, в которой есть все необходимое для проживания родителей с детьми", — уточнила Ольга Забралова.
Работа специалистов с семьей будет наиболее интенсивной во время нахождения в проекте, а дальше продолжится при поддержке службы сопровождения замещающих семей.
Проект будет функционировать на постоянной основе, участниками могут стать любые семьи из Подмосковья, испытывающие трудности.
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