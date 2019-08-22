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РИА Новости
Школа волонтера

Участники "Тавриды-АРТ" встретились с ведущими критиками России

19:28 22.08.2019
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© РИА Новости / Михаил ПатлисЛоготип фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ"
Логотип фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ
© РИА Новости / Михаил Патлис
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. В рамках фестиваля "Таврида-АРТ" молодые художники встретились с российским критиком, искусствоведом, экспертом в области арт-антик-рынка Дмитрием Буткевичем, журналистом-искусствоведом, писателем и арт-блогером Софьей Багдасаровой и программным директором радио "Культура" Ксенией Ламшиной, сообщает пресс-служба фестиваля.
Темой встречи стала "Критика искусства и искусство критики". Участники обсудили, как художникам продвигать собственные работы, какие актуальные выставки существуют в регионах России и какие сюжеты об искусстве освещают журналисты.
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"Старайтесь на ранних этапах знакомиться с художественными критиками, вашими ровесниками, которые станут влиятельными людьми, с людьми более старшего возраста. Старайтесь показывать свои работы, не стесняйтесь. Вы можете составить портфолио, и предложите его полистать человеку, который впоследствии вас запомнит", – отметил Дмитрий Буткевич.
Проблема выбора художника для критического анализа актуальна, подчеркнула Софья Багдасарова. По ее словам, художников очень много, но если кто-то привлекает внимание массовой и экспертной аудитории, его обязательно заметят.
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Школа волонтераТаврида (форум)КрымРоссия
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