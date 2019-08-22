Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T19:25Z
https://ria.ru/20190822/1557804481.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151614/23/1516142314_0:325:4259:2721_1036x0_80_0_0_23ca60deb8edad1486529a124c547540.jpg
РИА Новости

Ди Майо заявил о готовности создать новое большинство в парламенте Италии

19:25 22.08.2019
621
© AFP 2019 / Alberto PizzoliЛидер движения "Пять звезд"(Д5З) Луиджи ди Майо
Лидер движения Пять звезд(Д5З) Луиджи ди Майо
© AFP 2019 / Alberto Pizzoli
Лидер движения "Пять звезд"(Д5З) Луиджи ди Майо. Архивное фото
РИМ, 22 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер итальянского "Движения 5 звезд", вице-премьер страны Луиджи Ди Майо выдвинул программу из 10 пунктов, которые он считает необходимым выполнить в рамках нынешнего состав парламента, сказав, что ради этого готов обсуждать создание нового парламентского большинства.
"Мы запустили все переговоры, направленные на получение твердого большинства, позиция которого по указанным пунктам совпадет. Мы не дадим кораблю утонуть", - сказал Ди Майо по окончании консультаций у президента Италии Серджо Маттареллы.
Никола Дзингаретти
Вчера, 13:13РИА Новости
Итальянская Демпартия обсудит коалицию для формирования правительства
"Мы передали президенту республики, что голосование нас совсем не пугает. Напротив, голосование не может быть бегством от обещаний, данных итальянцам. Их еще много предстоит выполнить", - заявил он.
По его словам, "Движение" хочет довести до конца программу реформ и преобразований, которая насчитывает 10 пунктов. Первым из них политическая сила считает сокращение числа парламентариев на 345 человек. В списке также значатся принятие бюджетного маневра, которые позволит избежать повышения налогов, сокращение темпов судебного производства и борьба с мафией, перевозчиками мигрантов и налоговыми уклонистами.
Президент страны в среду начал двухдневные консультации в поисках выхода из правительственного кризиса, который начала партия "Лига", ранее входившая в парламентское большинство с "Движением". Маттарелла должен определить, существуют ли сейчас условия формирования нового большинства, в противном случае он может предложить создать некий переходный кабинет до проведения выборов или назначит дату внеочередного голосования.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
20 августа, 19:53Сказано в эфире - Радио Sputnik
Итальянский эксперт: ссора Конте и Сальвини ‒ лишь одна из причин кризисаПремьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил об уходе в отставку. Итальянский публицист Раффаэлло Лорето Чечиони в эфире радио Sputnik представил свой прогноз дальнейшего развития событий.
110014
Обсудить 2
Луиджи Ди МайоСерджо МаттареллаИталияВ мире
Рекомендуем
Флаги стран-участниц саммита G7
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении в G8
РИА
Новости
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эксперт оценил влияние взятия Хан-Шейхуна на позиции России по Сирии
Пограничник на пункте пропуска между Россией и Украиной
Адвокат назвал даты обмена удерживаемых между Россией и Украиной
Президент Италии Серджо Маттарелла
Президент Италии назвал дату нового раунда переговоров по выходу из кризиса
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова заявила, что владеет данными по обмену между Украиной и Россией
Никола Дзингаретти
Итальянская Демпартия обсудит коалицию для формирования правительства
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала заявления по восстановлению G8 с Россией несерьезными
Флаги стран-участниц саммита G7
Канада против возвращения России в G8, сообщили СМИ
Афины
Россию пригласили на празднование двухсотлетия греческой революции
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода в рамках форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
В Кремле назвали "международным шоппингом" идею Трампа купить Гренландию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон положил ногу на стол на встрече с Макроном
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019
США следят за ядерной деятельностью КНДР, заявили в Госдепе
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Богданов обсудил с послом Сирии восстановление инфраструктуры страны
Вадим Рабинович
Рабинович: власти отдали оппозиции комитет "ничего не деланья" в Раде
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп назвал причины "нарушения" Россией ДРСМД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
Лента новостейМолния