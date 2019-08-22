Ди Майо заявил о готовности создать новое большинство в парламенте Италии

РИМ, 22 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Лидер итальянского "Движения 5 звезд", вице-премьер страны Луиджи Ди Майо выдвинул программу из 10 пунктов, которые он считает необходимым выполнить в рамках нынешнего состав парламента, сказав, что ради этого готов обсуждать создание нового парламентского большинства.

"Мы запустили все переговоры, направленные на получение твердого большинства, позиция которого по указанным пунктам совпадет. Мы не дадим кораблю утонуть", - сказал Ди Майо по окончании консультаций у президента Италии Серджо Маттареллы.

"Мы передали президенту республики, что голосование нас совсем не пугает. Напротив, голосование не может быть бегством от обещаний, данных итальянцам. Их еще много предстоит выполнить", - заявил он.

По его словам, "Движение" хочет довести до конца программу реформ и преобразований, которая насчитывает 10 пунктов. Первым из них политическая сила считает сокращение числа парламентариев на 345 человек. В списке также значатся принятие бюджетного маневра, которые позволит избежать повышения налогов, сокращение темпов судебного производства и борьба с мафией, перевозчиками мигрантов и налоговыми уклонистами.