Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T19:20Z
https://ria.ru/20190822/1557804391.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155651/71/1556517104_0:94:3072:1822_1036x0_80_0_0_7a502f5755d1d7ceb50ce2d2ebe3fc8b.jpg
РИА Новости

Минпромторг закажет концепцию применения гражданских беспилотников

19:20 22.08.2019
265
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСпасатель демонстрирует беспилотный летательный аппарат на поисково-спасательной станции "Строгино" в Москве
Спасатель демонстрирует беспилотный летательный аппарат на поисково-спасательной станции Строгино в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министерство торговли и промышленности России планирует к концу 2021 года получить концепцию применения беспилотников гражданского назначения и общие требования к беспилотным авиационным системам, следует из материалов на портале госзакупок.
Так, министерство объявило торги на разработку "необходимых ключевых технологий и нормативных документов, обеспечивающих создание роботизированных беспилотных авиационных систем, включая интеграцию в единое воздушное пространство". В числе задач, которые стоят перед исполнителем, - создание концепции применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) гражданского назначения и формирование общих требований к беспилотным авиационным системам, указывается в заявке.
Кроме того, Минпромторг хочет провести риск-ориентированный анализ и разработку требований к БЛА для обеспечения необходимого уровня безопасности полетов и целевой эффективности в различных условиях применения, включая интеграцию в единое воздушное пространство.
Выполнить работу нужно до 15 декабря 2021 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта – 194 миллиона рублей. Исполнителя планируется определить к концу сентября.
Первый полет разведывательного беспилотника Форпост-Р
Вчера, 17:30Новое оружие России
Минобороны показало первый полет разведывательного беспилотника "Форпост-Р"
220025
Обсудить 0
Министерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Флаги стран-участниц саммита G7
Канада против возвращения России в G8, сообщили СМИ
РИА
Новости
Пожар в административно-складском здании в Невском районе Санкт-Петербурга
В Петербурге локализовали пожар в складском здании
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Мир в Донбассе не является приоритетом для депутатов Рады, заявил Медведчук
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества России и Мозамбика
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Путин и Макрон подробно обсудили отношения Москвы и Киева, заявили в Кремле
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции принимает доклад генерального директора ПАО Татнефть
Медведев запустил вторую установку по переработке нефти на "Танеко"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском
Украинский военный
В ДНР заявили об увеличении числа украинских снайперов в Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова заявила, что владеет данными по обмену между Украиной и Россией
Пограничник на пункте пропуска между Россией и Украиной
Адвокат назвал даты обмена удерживаемых между Россией и Украиной
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала заявления по восстановлению G8 с Россией несерьезными
Девушка целует кота
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Эксперт оценил значение полета "Федора" в космос
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-подхода в рамках форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
В Кремле назвали "международным шоппингом" идею Трампа купить Гренландию
Государственная Третьяковская галерея
Открылась выставка об истории здания Третьяковской галереи на Крымском валу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
22:45Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
22:38США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД, заявил Полянский
Лента новостейМолния