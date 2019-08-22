Минпромторг закажет концепцию применения гражданских беспилотников

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министерство торговли и промышленности России планирует к концу 2021 года получить концепцию применения беспилотников гражданского назначения и общие требования к беспилотным авиационным системам, следует из материалов на портале госзакупок.

Так, министерство объявило торги на разработку "необходимых ключевых технологий и нормативных документов, обеспечивающих создание роботизированных беспилотных авиационных систем, включая интеграцию в единое воздушное пространство". В числе задач, которые стоят перед исполнителем, - создание концепции применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) гражданского назначения и формирование общих требований к беспилотным авиационным системам, указывается в заявке.

Кроме того, Минпромторг хочет провести риск-ориентированный анализ и разработку требований к БЛА для обеспечения необходимого уровня безопасности полетов и целевой эффективности в различных условиях применения, включая интеграцию в единое воздушное пространство.