Режиссер "Джокера" не исключает возможности появления сиквела

Само по себе это заявление не казалось бы необычным, особенно для экранизации комиксов, но первоначальная идея создателей проекта заключалась в том, чтобы отойти от принципа франшизы и рассказать одну оригинальную историю происхождения персонажа.

Однако, по всей видимости, Филлипсу и Фениксу понравилось работать вместе: "С Хоакином я готов сделать все, что угодно, в любой день недели. Таких, как он, больше нет. Если он захочет, и если зрителям понравится первый фильм, и Warner Bros.скажет: "Ребята, а не хотите ли подумать про...?" Мне кажется, мы с удовольствием согласились бы", - рассказал режиссер.