Режиссер "Джокера" не исключает возможности появления сиквела

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Режиссер Тодд Филлипс рассказал, что у "Джокера" может появиться продолжение, если первый фильм будет иметь успех, сообщает Collider.
Само по себе это заявление не казалось бы необычным, особенно для экранизации комиксов, но первоначальная идея создателей проекта заключалась в том, чтобы отойти от принципа франшизы и рассказать одну оригинальную историю происхождения персонажа.
Однако, по всей видимости, Филлипсу и Фениксу понравилось работать вместе: "С Хоакином я готов сделать все, что угодно, в любой день недели. Таких, как он, больше нет. Если он захочет, и если зрителям понравится первый фильм, и Warner Bros.скажет: "Ребята, а не хотите ли подумать про...?" Мне кажется, мы с удовольствием согласились бы", - рассказал режиссер.
Премьера картины состоится на Венецианском фестивале 31 августа, затем его покажут на Международном киносмотре в Торонто в сентябре.
В российский прокат история о суперзлодее выходит третьего октября 2019 года.