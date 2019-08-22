На Украине несовершеннолетняя случайно выстрелила из ружья подруге в лицо

"Четыре подруги в возрасте от 15 до 17 лет собрались в одном из домов в поселке городского типа Камышеваха, в то время, когда родителей не было дома. Дочь хозяина дома, девушка 2003 года рождения, взяла ружье отца и во время неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел. Потерпевшая 2002 года рождения получила травму лица", - говорится в сообщении.