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РИА Новости

На Украине несовершеннолетняя случайно выстрелила из ружья подруге в лицо

18:57 22.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник Украинской полиции в Киеве
Сотрудник Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудник Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Несовершеннолетняя в Запорожской области случайно выстрелила из ружья подруге в лицо, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Четыре подруги в возрасте от 15 до 17 лет собрались в одном из домов в поселке городского типа Камышеваха, в то время, когда родителей не было дома. Дочь хозяина дома, девушка 2003 года рождения, взяла ружье отца и во время неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел. Потерпевшая 2002 года рождения получила травму лица", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ружье изъяли, пострадавшая находится в больнице. Полиция завела уголовное дело по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение", кроме того, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".
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