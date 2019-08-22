В Госдепе оценили перспективы создания в КНДР нового ядерного полигона

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Госдеп США не исключает, что КНДР могла бы создать новый ядерный полигон после демонтажа Пхунгери.

В мае 2018 года КНДР взорвала три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания, также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.

Госдеп США опубликовал новый доклад по выполнению своих обязательств в рамках различных соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению.

"В соответствии с Совместным заявлением шестисторонних переговоров 2005 года Северная Корея обязалась отказаться от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ и как можно скорее вернуться к гарантиям ДНЯО и МАГАТЭ. В течение отчетного периода Северная Корея подписала Совместное заявление на саммите в Сингапуре в июне 2018 года, в котором, помимо прочих обязательств, она подтвердила свою приверженность "работе по полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что КНДР "не проводила дополнительных ядерных испытаний и объявила, что ядерный полигон в Пхунгери был полностью демонтирован". Эти действия, по мнению американских дипломатов, "могут быть позитивным признаком того, что Северная Корея готова предпринять дальнейшие шаги по выполнению своих обязательств по безъядерной деятельности".