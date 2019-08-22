Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T18:53Z
https://ria.ru/20190822/1557803017.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152133/85/1521338537_0:109:3072:1837_1036x0_80_0_0_51482b518bfdd3c9933bc710608f022e.jpg
РИА Новости

В Госдепе оценили перспективы создания в КНДР нового ядерного полигона

18:53 22.08.2019
321
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПодрыв вспомогательных сооружений на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
Подрыв вспомогательных сооружений на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Подрыв вспомогательных сооружений на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Госдеп США не исключает, что КНДР могла бы создать новый ядерный полигон после демонтажа Пхунгери.
В мае 2018 года КНДР взорвала три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания, также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.
Лидер КНДР Ким
Вчера, 04:37РИА Новости
Глава Пентагона заявил, что не доверяет Ким Чен Ыну
Госдеп США опубликовал новый доклад по выполнению своих обязательств в рамках различных соглашений по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению.
"В соответствии с Совместным заявлением шестисторонних переговоров 2005 года Северная Корея обязалась отказаться от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ и как можно скорее вернуться к гарантиям ДНЯО и МАГАТЭ. В течение отчетного периода Северная Корея подписала Совместное заявление на саммите в Сингапуре в июне 2018 года, в котором, помимо прочих обязательств, она подтвердила свою приверженность "работе по полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.
Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что КНДР "не проводила дополнительных ядерных испытаний и объявила, что ядерный полигон в Пхунгери был полностью демонтирован". Эти действия, по мнению американских дипломатов, "могут быть позитивным признаком того, что Северная Корея готова предпринять дальнейшие шаги по выполнению своих обязательств по безъядерной деятельности".
КНДР
Вчера, 03:25РИА Новости
В КНДР заявили, что не заинтересованы в диалоге на фоне военных угроз
В то же время, в госдепе считают, что "Северная Корея могла бы создать еще один ядерный испытательный полигон". "Это, в сочетании с неспособностью Северной Кореи разрешить квалифицированным международным инспекторам наблюдать и проверять демонтаж, ставит под сомнение долгосрочное обязательство Северной Кореи отказаться от дальнейших ядерных испытаний и более широкого процесса денуклеаризации", - подчеркивается в докладе.
001103
Обсудить 0
МАГАТЭГосударственный департамент СШАКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. 6 августа 2019
США следят за ядерной деятельностью КНДР, заявили в Госдепе
РИА
Новости
Табличка на двери лаборатории
США хотят возобновить взаимодействие с Россией по мораторию на биооружие
Пограничник на пункте пропуска между Россией и Украиной
Адвокат назвал даты обмена удерживаемых между Россией и Украиной
Здание ООН в Нью-Йорке
Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
Лента
новостей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп назвал причины "нарушения" Россией ДРСМД
Флаги стран-участниц саммита G7
Канада против возвращения России в G8, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп назвал политику ФРС США "болотом"
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство в США осудило попытки выставить СССР "зачинщиком" Второй мировой
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эксперт оценил влияние взятия Хан-Шейхуна на позиции России по Сирии
Запуск ракеты Delta IV с мыса Канаверал, штат Флорида, США
Во Флориде стартовала ракета Delta 4 со спутником для американских военных
КНДР
В КНДР заявили, что не заинтересованы в диалоге на фоне военных угроз
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
Судебное заседание
Адвокат сообщил об изменении меры пресечения россиянину Мефедову на Украине
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Мир в Донбассе не является приоритетом для депутатов Рады, заявил Медведчук
Афины
Россию пригласили на празднование двухсотлетия греческой революции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
22:50Россия заявила об открытости к диалогу по стратегической стабильности
22:45Продление СНВ-3 после действий США находится под угрозой, заявил Полянский
Лента новостейМолния