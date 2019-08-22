В нижегородскую медицину до конца 2020 года привлекут 3800 специалистов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Более 3800 специалистов планируется привлечь в медицину Нижегородской области до конца 2020 года, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Для решения проблемы дефицита кадров разработан региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами", который является составной частью национального проекта "Здравоохранение".

"Предполагается, что мероприятия проекта позволят до конца 2020 года привлечь в региональную медицину более тысячи врачей и 2800 представителей среднего медицинского персонала", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.

По его словам, прежде всего, речь идет об устранении дефицита кадров в первичном звене.

"Задачу привлекать специалистов в эту сферу поставил президент России Владимир Путин. В Нижегородской области уже разработаны конкретные мероприятия. В частности, это развитие системы целевого обучения и непрерывного образования, введение новых мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне, использование дистанционных образовательных технологий", - отметил губернатор.

Как подчеркнул Никитин, новые меры поддержки - в частности, региональная программа по улучшению жилищных условий специалистам - не имеют возрастных ограничений.

"Мы сознательно приняли такое решение. Нередко медики или учителя старшего поколения с большим уважением относятся к своим пациентам и ученикам. Приглашаю специалистов к участию в программе", - добавил глава региона.

Также правительство области развивает отношения с Приволжским медицинским университетом.