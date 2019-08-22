В Пекине прошло пленарное заседание Китайско-Российского комитета дружбы

МОСКВА, 22 авг - Проект "Россия-Китай: главное". В Пекине в четверг состоялось пленарное заседание китайской части Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития.
Заместитель председателя и ответственный секретарь ВК НПКСК, председатель китайской части Комитета Ся Баолун выступил с речью.
Ся Баолун подчеркнул, что данный Комитет, как главный канал народного обмена между двумя странами, должен глубоко изучить и претворить в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, особенно идеи Си Цзиньпина по внешней политике, упорядочить ресурсы, усилить контакты, повысить рабочую эффективность органа. Организация должна содействовать развитию китайско-российских отношений, укреплять дружбу между народами, углублять практическое сотрудничество и внести новый вклад в развитие китайско-российских всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху.
Китайско-Российский комитет дружбы, мира и развития был создан в 1997 году по инициативе лидеров двух стран. При Комитете учреждены 16 Советов: по межрегиональному сотрудничеству, средствам массовой информации, экологии, культуре и др.