В Пекине прошло пленарное заседание Китайско-Российского комитета дружбы

Ся Баолун подчеркнул, что данный Комитет, как главный канал народного обмена между двумя странами, должен глубоко изучить и претворить в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, особенно идеи Си Цзиньпина по внешней политике, упорядочить ресурсы, усилить контакты, повысить рабочую эффективность органа. Организация должна содействовать развитию китайско-российских отношений, укреплять дружбу между народами, углублять практическое сотрудничество и внести новый вклад в развитие китайско-российских всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху.