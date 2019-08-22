Ремонтная программа СГК в Красноярске выполнена на 66%

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ремонтная программа Сибирской генерирующей компании (СГК) в Красноярске по состоянию на 22 августа выполнена на 66%, говорится в материалах СГК.

Компания поясняет, что процент выполнения ремонтных работ включает в себя только полностью готовые участки, фактически же выполненный объем работ существенно выше, и к середине сентября тепловые сети, насосные станции, центральные тепловые пункты и теплоисточники будут готовы к пиковым нагрузкам.

"Схема теплоснабжения позволяет проводить работы на некоторых участках вплоть до начала ноября. Поэтому было принято решение за счет сложившейся благодаря комплексному подходу к выполнению ремонтной программы экономии выполнить дополнительный объем работ. Ремонт по улице 60 лет Октября будет проведен без ущерба для теплоснабжения горожан. Жители будут получать тепло и горячую воду по резервной схеме", - сообщил директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

Продолжаются ремонтные работы в районе цирка, на улице Республики, началась перекладка магистрали по улице 9 мая. Эти работы должны завершиться до начала отопительного сезона. Также в ближайших планах — ремонт теплосети на улице Лесопарковой и Мичурина. Как и в прошлом году, ремонтировать трубы будут до поздней осени.

Мэр Красноярска Сергей Еремин отметил, что в этом году заметны положительные изменения в синхронизации работ коммунальных служб и дорожного ремонта. Красноярский департамент городского хозяйства согласовал графики предприятий таким образом, чтобы замена труб и других коммуникаций проводилась до начала замены дорожного покрытия.