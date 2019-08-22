Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T17:29Z
https://ria.ru/20190822/1557796726.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:53:2000:1178_1036x0_80_0_0_de9feb9bca9351f7632f06325be980ee.jpg
РИА Новости

Жительнице Челябинской области провели экстренное кесарево сечение в Турции

17:05 22.08.2019 (обновлено: 17:29 22.08.2019)
1313
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг - РИА Новости. Жительнице Челябинской области провели экстренное кесарево сечение в Турции, где она находилась на отдыхе, минздрав региона изучает медицинскую документацию и возможность оказания помощи, сообщает в четверг пресс-служба минздрава области.
"Жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха в Турции. В минздраве Челябинской области в курсе сложившейся ситуации, к нам поступило обращение от родственников женщины, оно находится в работе. Сейчас нашим специалистам необходимо получить медицинскую документацию из больницы, где находится ребенок", - говорится в сообщении.
Мать с новорожденным ребенком
9 августа, 11:12Радио
Не торопятся рожать. В каком возрасте у россиянок появляется первенец?
Пресс-служба уточняет, что после изучения документации будет оценено состояние ребенка и определены дальнейшие действия.
Как сообщает местный информационный портал 74.ру, со слов местной жительницы, у нее отошли воды, когда она находилась с мужем в Турции, на 28-й неделе беременности. Ей сделали кесарево сечение в местной больнице, родился недоношенный мальчик весом 1,2 килограмма, поясняет издание, добавляя, что пребывание ребенка в клинике стоит около 30 тысяч рублей ежедневно, которое оплачивают его родители, так как такая ситуация не входит в страховой случай, и мама с сыном хотели бы скорее вернуться домой. Обратные билеты у семьи были на 22 августа, возвращаться домой будет только муж, уточняет портал.
102465
Обсудить 1
ТуризмтуристыНовости - ТуризмТурцияЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Капельница в детской больнице
Умерла девочка, получившая 80% ожогов тела при пожаре в Курской области
РИА
Новости
Скорая помощь на улице Стамбула
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Вадим Рабинович
Рабинович: власти отдали оппозиции комитет "ничего не деланья" в Раде
Мария Захарова посетила на Машуке секцию обучения кавказским танцам. Стоп-кадр видео
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Лента
новостей
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
"Победа" прокомментировала скандал с женщиной, умолявшей пустить ее на борт
Врачи во время операции
В России врачи провели операцию больному с раком печени, поразившим сердце
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину ночью перевезли из Болгарии в Москву
Фигурантка дела Нового величия Анна Павликова в Дорогомиловском суде Москвы
Суд приобщил к делу "Нового величия" данные адвокатов о секретном свидетеле
Обломки Титаника. 1985 год
Исследовавший "Титаник" российский ученый рассказал о разрушении судна
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции принимает доклад генерального директора ПАО Татнефть
Медведев запустил вторую установку по переработке нефти на "Танеко"
Машина скорой помощи в Польше
В Польше погиб подросток после удара молнии
Скорая помощь
Соседка рассказала подробности убийства жены депутата на Урале
Глава МИД Германии Хайко Маас посетил Новоспасский монастырь, где побеседовал с епископом Дионисием и представителями Московской Патриархии. 22 августа 2019
Глава МИД Германии посетил Новоспасский монастырь в Москве
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
Президент РФ Владимир Путин
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
23:00США заявили об открытости в вопросах контроля над вооружениями
22:57США заявили об отсутствии ракет средней дальности наземного базирования
22:51США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД
22:51Макрон призвал страны G7 обсудить тему пожаров в Амазонии
Лента новостейМолния