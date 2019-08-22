Жительнице Челябинской области провели экстренное кесарево сечение в Турции

"Жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха в Турции. В минздраве Челябинской области в курсе сложившейся ситуации, к нам поступило обращение от родственников женщины, оно находится в работе. Сейчас нашим специалистам необходимо получить медицинскую документацию из больницы, где находится ребенок", - говорится в сообщении.

Как сообщает местный информационный портал 74.ру, со слов местной жительницы, у нее отошли воды, когда она находилась с мужем в Турции, на 28-й неделе беременности. Ей сделали кесарево сечение в местной больнице, родился недоношенный мальчик весом 1,2 килограмма, поясняет издание, добавляя, что пребывание ребенка в клинике стоит около 30 тысяч рублей ежедневно, которое оплачивают его родители, так как такая ситуация не входит в страховой случай, и мама с сыном хотели бы скорее вернуться домой. Обратные билеты у семьи были на 22 августа, возвращаться домой будет только муж, уточняет портал.